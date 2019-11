Regering Trump dreigt milieuonderzoeken te dumpen

De hoofdredacteuren van zes grote vakbladen uiten in een openbare brief hun zorgen over een plan van het Amerikaanse milieuagentschap EPA om wetenschappelijk onderzoek te negeren waarvan niet alle gegevens openbaar zijn gemaakt. Zij zien in de wetgeving een aanval op de wetenschap.

Als het voorstel doorgaat, zal het Amerikaanse milieuagentschap EPA voortaan alleen nog wetenschappelijk onderzoek meewegen waarvan alle ruwe onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Volgens het agentschap maakt dat plan wetenschappelijk onderzoek transparanter. Ook zorgt het ervoor dat derden de uitkomsten van onderzoek gemakkelijker kunnen verifiëren.

De hoofdredacteuren van vakbladen Science, Nature, Cell, PNAS, PLOS en The Lancet schrijven in hun brief dat ze achter het voorstel een ander motief vermoeden. Zij zijn bang dat de plannen een poging zijn om ‘relevant wetenschappelijk bewijs te onderdrukken dat van belang is voor beleidsbeslissingen, inclusief zaken die van toepassing zijn op de openbare gezondheid’.

Terugdraaien milieuregels

Als de EPA zijn plan doorzet, is dat volgens de wetenschappers ‘een catastrofe’. Volgens hen maakt het plan het moeilijker om regels op te stellen die water en lucht schoon houden. De onderzoeken waarop dergelijke regels gebaseerd zijn, bevatten vaak patiënteninformatie die onder voorwaarde van geheimhouding is verkregen. Als de EPA die onderzoeken straks negeert, kan het veel milieuregels uit de boeken schrappen. Daarmee past het plan in een trend, waarbij de regering Trump zoveel mogelijk regels rond klimaat en milieu probeert terug te draaien.

Het is niet de eerste keer dat de wetenschappers hierover hun zorgen uiten. Anderhalf jaar geleden, toen de EPA het plan voor het eerst aankondigde, publiceerden de hoofdredacteuren een soortgelijke brief. Het agentschap ontving destijds ruim 590.000 reacties, waaronder veel protesten van wetenschappers, patiëntenverenigingen, zorgverleners, milieugroeperingen en 103 Congresleden, zowel Democraten als Republikeinen.

Gelekt plan

Deze maand maakte The New York Times echter bekend dat de EPA ondanks die kritiek zijn plan niet heeft bijgesteld. Sterker nog: uit een door die krant bemachtigd document blijkt dat het agentschap nog een tandje heeft bijgezet en het plan uitbreidt naar álle studies die het gebruikt voor toekomstige én bestaande regelgeving.

Een woordvoerder van het agentschap stelde tegenover The New York Times niet te willen reageren op de gelekte, voorlopige versie van hun plan. Het plan moet nog door de regering worden goedgekeurd en wordt op dit moment intern nog besproken. Desondanks besloten de wetenschappers hun zorgen nu alvast openbaar te herhalen.

Vroegtijdig overlijden

Critici maken zich zorgen dat milieuregels die al jaren in de boeken staan door de nieuwe werkwijze van de EPA plotsklaps zullen verdwijnen. ‘Dat kan leiden tot viezere lucht en een toename in vroegtijdig overlijden van burgers’, zei Paul Billings van de American Lung Association tegen The New York Times.

Een van de wetenschappelijke publicaties die het agentschap straks van de lijst zou kunnen schrappen, is een invloedrijk onderzoek uit 1993 dat vroegtijdig overlijden linkt aan luchtvervuiling. Dat resultaat stut veel van de huidige wetgeving over de luchtkwaliteit in Amerika. Bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens tekenden wetenschappers geheimhoudingsclausules. Op die manier konden ze de persoonlijke medische informatie van meer dan 22.000 inwoners van zes Amerikaanse steden verzamelen. Hoewel de conclusies van die zogeheten ‘Six Cities-studie’ ook in latere onderzoeken steeds overeind bleven, is dat onderzoek al jaren het mikpunt van onder meer de fossiele industrie en Republikeinse congresleden.