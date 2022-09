Reageer niet op deze column zonder dat je hem hebt gelezen

Ik had op zich enige reactie ingecalculeerd toen ik vorige week zaterdag mijn column deelde op Twitter. Het stukje ging over hoe de toestroom van campers van pensionado’s campings tot minder leuke plaatsen maakt. Ik plaatste hem onder de aankondiging: ‘Ze zijn enorm, ze zijn wit en ze zijn met veel: campers nemen de halve camping in beslag.’ Het Twitter-account van de Volkskrant gebruikte dezelfde beschrijving.

Er volgde inderdaad een aantal gepikeerde reacties waarbij het opviel dat ze niet zozeer van gepensioneerde camperaars kwamen, als wel van corona-boos-types en Forum-aanhangers. En toen de opmerkelijke reactie: ‘[Ze] zijn blank en hebben zich hun leven lang kapot gewerkt!’ Die kon ik niet plaatsen dus vroeg ik wat huidskleur ermee te maken had. Stilte.

Het kwartje viel pas toen iemand me wees op een retweet van mijn column door Joost Niemöller, een volgens velen rechts-radicale opiniemaker en volgens zichzelf onafhankelijk journalist. De tekst die hij erbij zette: ‘Weg met de witten en hun campers. Maak plaats voor ‘mensen van kleur’. Maar noem het geen omvolking. Want dat is een ‘haatcomplot’.’ Ah. Niemöller, en met of door hem een aantal anderen, dacht dat het ‘wit’ in de aankondiging op de bestuurders van de campers sloeg en niet op het rijdende witgoed zelf. Terwijl dit, als je het stukje leest, aan alle kanten duidelijk is. En bij de aankondiging zelf eigenlijk ook, tenzij je zo van de kook raakt van het woord ‘wit’ dat je schuimbekkend met je vingers over je toetsenbord gaat harken.

Mijn online zaterdagen bestaan er wel vaker uit dat ik moet vragen: ‘Heb je het stukje gelezen?’ Omdat mensen reageren met: ‘Weet je wie dit ook doen? Die en die!’ Wat al in mijn column staat. Of omdat mensen een voorbehoud maken dat ik in mijn column ook maak. En omdat mensen oplossingen aandragen waarover ik in de column al schrijf dat die helaas niet kunnen.

Die ongezien-delen-en-reagerendynamiek was in het eerste jaar van de coronapandemie aanleiding voor Twitter om gebruikers, als ze een link ongeopend wilden delen, te vragen of ze dit echt wel wilden doen zonder de inhoud te hebben gezien. Dat was een test en de functie is helaas niet geïmplementeerd. Ik zou hem graag terugzien. Hup, invoeren op alle sociale media en niet alleen voor delen, maar ook voor commentaar geven. Of dat je zelfs alleen kunt reageren als je daadwerkelijk het geposte artikel of filmpje hebt gezien of gelezen. Maar goed, dan worden de ophef en boosheid minder, en die zijn de brandstof van sociale media, dus kleine kans dat de techjongens en -meisjes dat gaan implementeren. Daarom heb ik er deze keer dus voor gekozen om mijn zaterdag iets rustiger te maken met de kop boven dit stukje.

