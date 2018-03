Reacties op het overlijden van Stephen Hawking: 'Hij was een perfect voorbeeld van hoe je met moed een ziekte tegemoet treedt. Een strijder'

Klaas Landsman, mathematisch fysicus, Radboud Universiteit Nijmegen

'Stephen Hawking was net als zijn grote voorganger Isaac Newton onlosmakelijk verbonden met Cambridge, waar hij in 1966 promoveerde op wat ik nog steeds zijn beste werk vind. Over singulariteiten in de kosmos. Dat werk is zonder meer briljant en wiskundig zeer precies en diepgaand. Door zijn ziekte verloor hij later wat aan scherpte, maar het maakte hem als fysicus zo mogelijk nog creatiever, zoals blijkt uit zijn voorspelling dat zwarte gaten verdampen. Dat is een enorm invloedrijk idee. Hij moet over een onvoorstelbare wilskracht hebben beschikt om ondanks zijn ziekte actief te blijven, ook al was het in latere jaren als een soort orakel geworden. Wat me bijblijft is zijn jongensachtigheid en zijn humor. Ik zag hem in 1889-1997 bijna iedere dag in Cambridge en hoe ineengezakt hij ook zat, altijd lachte hij en maakte hij grapjes. Boys will be boys, zeggen de Engelsen.'