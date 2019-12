Radboudumc onderzoekt honderden patiëntdossiers wegens ‘disfunctionerende oncoloog’

Exterieur van het Radboudumc. Beeld ANP

Het academisch ziekenhuis zegt in een verklaring dat de oncoloog ‘niet meer voldeed aan de door ons gestelde (hoge) kwaliteitseisen, op medisch inhoudelijk gebied en op het gebied van communicatie en persoonlijk leiderschap.’ Na klachten van zowel patiënten als medewerkers voerde de leiding van het ziekenhuis gesprekken met de arts, die zeven jaar in dienst is bij het ziekenhuis. Toen dit niet tot verbetering leidde, startte een commissie in het kader van de regeling Mogelijk disfunctioneren medisch specialisten een onderzoek.

Mede op basis van het advies van deze commissie besloot het ziekenhuis de arbeidsovereenkomst te gaan ontbinden. Een betrokkene meldt aan EenVandaag dat de arts onder meer teveel chemo aan patiënten zou hebben gegeven, maar Radboudumc wil dit niet bevestigen.

In overleg met de inspectie onderzoekt het ziekenhuis de dossiers van alle patiënten – in totaal driehonderd – van wie de betreffende oncoloog de afgelopen twee jaar de hoofdbehandelaar was. ‘Zo kunnen we beter inschatten wat de reikwijdte is van de problemen’, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. ‘Patiënten en oud-patiënten zijn geïnformeerd.’

De resultaten van dit onderzoek worden februari 2020 verwacht.