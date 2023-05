Radboud Universiteit: te snel medicalisering van transgender personen in Nederland

Een demonstratie voor betere zorg voor transgender personen, vorig jaar in Amsterdam. Beeld NurPhoto via Getty Images

Met sommige hulpvragen zouden transgender mensen beter naar de huisarts kunnen of naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz), maar daar ontbreekt het aan kennis. Het gevolg is dat de wachtlijsten bij de genderpoliklinieken enorm zijn gestegen, ondanks de forse uitbreiding van de transgenderzorg.

Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc in een rapport dat zij schreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Ze spraken met tientallen transgender personen en behandelaars en bestudeerden onder meer de medische literatuur en de mediaberichtgeving over transgender personen.

De laatste jaren melden zich steeds meer transpersonen bij genderpoli’s, een ontwikkeling die ook in andere westerse landen te zien is. Er staan inmiddels zo'n 7.000 mensen op een wachtlijst. Zij moeten minstens twee jaar wachten op een eerste gesprek.

Gebrek aan acceptatie

De Nijmeegse onderzoekers wijten die lange wachtlijsten deels aan onvoldoende maatschappelijke integratie van transgender personen. ‘We zien dat problemen die ontstaan door gebrek aan acceptatie en erkenning in de samenleving, worden aangepakt en behandeld alsof het om een medische aandoening gaat.’

Transgender personen hebben last van ‘minderheidsstress’, ze houden last van het ‘anders zijn’, schrijven de onderzoekers. Bovendien is het maatschappelijk debat over transgender personen de afgelopen jaren gepolariseerd en verhard, concluderen ze.

Op dit moment vinden transgender personen kennis, aandacht en zorg bijna alleen in de ziekenhuizen. Maar daar is de behandeling vooral gericht op een medische transitie met behulp van hormonen en eventueel een geslachtsoperatie, terwijl dat maar een deel van de oplossing is, aldus de onderzoekers. ‘De specialistische zorg kan het gebrek aan maatschappelijke acceptatie niet oplossen. Hierdoor worden de wachtlijsten steeds langer, en daarmee de psychische nood nog hoger.’

De onderzoekers bevelen daarom aan niet alleen de specialistische zorg voor transgender personen uit te breiden, maar ook de expertise over genderdiversiteit in de reguliere zorg te versterken. Ook breder in de maatschappij, op bijvoorbeeld scholen en sportclubs, is meer kennis nodig over genderdiversiteit.

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer in een reactie op het rapport laten weten dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen om de zorg te verbeteren. Hij wijst echter ook op de lange wachtlijsten in de ggz en benadrukt dat er ‘grenzen zitten aan het uitbreiden van de zorg’.

‘Om de maatschappelijke acceptatie en daarmee het welzijn van transgender en non-binaire mensen te bevorderen, zet het kabinet in op sociale veiligheid en burgerschapsvorming in het onderwijs’, aldus Kuipers.

Belangenvereniging Transgender Netwerk Nederland (TNN) roept de minister in een reactie op om snel om de tafel te gaan zitten met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Er moeten plannen komen voor inhaalzorg en er moet snel een richtlijn komen voor huisartsenzorg aan genderdiverse mensen, aldus TNN.

‘De transgenderzorg hoort niet de problemen van kennisgebrek elders op te lossen, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen', aldus Sophie Schers, beleidsadviseur van TNN.

In een aantal Europese landen ligt de zorg voor transjongeren onder vuur. De zorgen zijn daar aangewakkerd door de forse toename van het aantal jongeren dat zich pas laat in de puberteit meldt en vaak bijkomende psychiatrische problemen heeft. De vrees van sommige buitenlandse behandelaars is dat die jongeren een verstrekkend besluit nemen over de rest van hun leven terwijl ze daar nog niet toe in staat zijn.

Of er daadwerkelijk meer transgender personen zijn dan vroeger en of de samenstelling van de groep jongeren verandert, blijft onduidelijk. Harde cijfers ontbreken. Het kan zijn, concluderen de onderzoekers, dat de groep vooral zichtbaarder is geworden omdat transpersonen zich meer durven te uiten.

Op basis van zelfrapportage schat adviesbureau SiRM in dat iets meer dan 1 procent van de Nederlandse bevolking (180 duizend mensen) hun gender anders beleeft dan het geslacht dat zij bij de geboorte toegekend hebben gekregen. Niet allemaal hebben zij behoefte aan transgenderzorg.

In de VS is het debat over zorg voor transgenders gekaapt door politici. Radicaal rechts heeft de aanval geopend op de rechten van transgenders. In tien staten waar Republikeinen de meerderheid hebben, zijn de afgelopen maanden wetten aangenomen om de zorg voor transgender jongeren te verbieden.

Puberteitsremmers

In Europa zijn het vooral behandelaars en wetenschappers die met elkaar in debat zijn over wat de beste zorg is voor deze groep. Nederland staat aan de wieg van de behandeling van transgender jongeren, die medicijnen kunnen krijgen om hun puberteit te remmen. Daarmee wordt voorkomen dat ze de uiterlijke kenmerken krijgen van het geslacht dat ze verfoeien.

Artsen en psychologen zijn hier overtuigd van hun zorgvuldige aanpak. Jongeren worden gezien door een multidisciplinair team en komen pas na uitvoerige gesprekken in een medisch traject terecht.

Maar Finland, Zweden en Groot-Brittannië hebben hun beleid aangepast nadat overheidscommissies kritische conclusies hadden getrokken over de hormonale behandeling van jongeren. Voor de veiligheid en de effectiviteit van de puberteitsremmers bestaat volgens buitenlandse deskundigen bij nader inzien onvoldoende bewijs. Ook in Frankrijk en België is een debat ontstaan over het gebruik van die medicatie bij jongeren.

Op die kritiek gaan de Nijmeegse onderzoekers niet in. Wel stellen ze dat er een ‘mismatch’ is tussen de specialistische zorg die transgender personen krijgen aangeboden en de zorgvraag die ze zelf hebben.

Die zorg is vaak strak georganiseerd met officiële diagnoses en vastgelegde zorgprocessen. ‘Dat past niet goed bij de behoefte van trans personen om hun identiteit te verkennen en te ontdekken.’ Zo moet er bijvoorbeeld meer aandacht komen voor transgender personen die zich als non-binair afficheren, en zich noch man noch vrouw voelen.