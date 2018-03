Raar sterrenstelsel zonder donkere materie kan juist aantonen dat donkere materie bestaat

Metingen kloppen precies met zicht

NGC1052-DF2 is sowieso een buitenbeentje: heel lichtzwak en zonder zwart gat in het centrum

Maar sommige wetenschappers denken dat donkere materie een illusie is. In plaats daarvan zou er iets mis zijn met onze ideeën over de zwaartekracht. Zo kwam Erik Verlinde (Universiteit van Amsterdam) een paar jaar geleden met zijn theorie van de 'emergente zwaartekracht'. Die voorspelt dat álle sterrenstelsels te snel rond lijken te draaien, zonder dat je daar donkere materie voor nodig hebt. Er moet dus wel mysterieuze onzichtbare materie bestaan, anders vallen de gemeten snelheden niet te verklaren



Een team van astronomen onder leiding van Pieter van Dokkum (verbonden aan de Amerikaanse Yale-universiteit) heeft nu op 65 miljoen lichtjaar afstand van de aarde een raar sterrenstelsel ontdekt dat de alternatieve theorie van Verlinde onderuit lijkt te halen. Het draait namelijk níét te snel rond. In plaats daarvan klopt de gemeten zwaartekracht precies met de hoeveelheid zichtbare materie.



Van Dokkum en zijn collega's concluderen deze week in Nature dat het vreemde stelsel (NGC1052-DF2 geheten) om de een of andere reden vrijwel geen donkere materie bevat. Het is sowieso een buitenbeentje: even groot als het Melkwegstelsel, maar met 200 maal zo weinig sterren 'aan boord', en daardoor heel lichtzwak. Bovendien heeft het geen mooie spiraalstructuur, en ook geen zwart gat in het centrum.