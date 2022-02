Quantumcomputer met chips van vertrouwd materiaal silicium komt stap dichterbij

Quantumbedrijfsgeheim?

Ondanks de grote bedragen die bedrijven als Intel, IBM en Google in het onderzoek pompen, voltrekt het werk in het onderzoeksveld zich vooralsnog in het openbaar. ‘Ik mag eigenlijk alles dat we doen delen, inclusief alle technische details’, zegt Lieven Vandersypen, die bij QuTech onderzoek doet waar onder meer Intel in investeert. ‘Ik praat geregeld met onze concurrenten en zij praten vrijuit met ons. Er bestaat een zeker geloof dat we elkaar in deze fase vooral moeten helpen bij het oplossen van fundamentele problemen.’

Dat geldt overigens niet voor álles dat hij doet. ‘Onderzoek dat specifiek gaat over bijvoorbeeld de fabricage van onze quantumdots blijft vaak wel gedeeltelijk bedrijfsgeheim. Dat raakt toch dichter aan het intellectuele eigendom, de manier waarop Intel alles heeft ingericht’, zegt hij.

Het is daarom waarschijnlijk dat de openheid op enig moment eindigt. Zodra de technologie tot wasdom is gekomen en het niet langer een kwestie is van fundamentele fysicaproblemen oplossen, maar van zo efficiënt mogelijk opschalen, zal ook het quantumonderzoek achter de bedrijfsmuren verdwijnen, denkt Vandersypen.