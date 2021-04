Psychische klachten na corona: ‘Ik kan midden in de nacht wakker worden en niet weten waar ik ben’

Marian de Groot: voordat ze corona kreeg, was ze nooit ziek. Beeld privébezit

Marian de Groot (52), praktijkbegeleider in een verpleeghuis

‘In oktober vorig jaar heb ik corona gehad en sindsdien loop ik bij een ergotherapeut en een pyschosomatisch coach. Ik word gewoon niet meer de oude. Ik heb een hoofd als een zeef, ik durf niets meer alleen, ik kan geen treinreis meer maken uit angst de overstap te missen. Werken is er al helemaal niet meer bij. En dat terwijl ik nooit ziek was.

‘Het zijn voornamelijk concentratiestoornissen waarmee ik kamp. Boodschappen doen lukt niet. Als ik in de supermarkt loop, kan ik niet bedenken wat we moeten eten, laat staan wat ik daarvoor nodig heb. Een boek lezen lukt ook niet, ik begin drie keer opnieuw. En als ik met mijn vriend Netflix zit te kijken, vraag ik: is dit wel het goede seizoen? Ik kan me de aflevering van een avond eerder al niet meer herinneren.

‘Angstig ben ik ook geworden. Mijn vriend en ik wonen niet samen, maar ik durf niet meer alleen te slapen, dus hij is er nu altijd. Ik heb veel last van nachtmerries. En ik kan midden in de nacht wakker worden en niet weten waar ik ben. Dan moet ik mezelf tot rust manen. Ik ben veranderd in een paniekerig persoon. Als iemand heeft gezegd me om vier uur op te halen en hij is er om vijf over vier nog niet, ben ik helemaal van slag.

‘Laatst ging ik een klein stukje lopen en wist ik na tien minuten al niet meer hoe ik thuis moest komen. Geen idee meer van de route. Iets op internet bestellen gaat niet meer; veel te ingewikkeld. Van afgelopen winter kan ik me nauwelijks iets herinneren, ik ben hele stukken kwijt. Ik word er somber van. Nu willen ze op mijn werk een vervanger aannemen. Begrijpelijk op zich, maar dat levert weer nieuwe kopzorgen op.’

Lieke noemt corona ‘een grote les in mindfulness’. Beeld privébezit

Lieke (36) runt een reisplatform en spreekt voice-overs in

‘Maart vorig jaar kreeg ik corona. Ik heb negen weken lang koorts gehad en pijn op de borst. Ik kon amper van de bank naar de keuken lopen, zo moe was ik. Ik kon me ook nergens meer op concentreren. Iemand gaf me een puzzel om te oefenen; na vijf minuten moest ik ermee stoppen. Het lukte gewoon niet.

‘Ik heb maanden met klachten gekampt. Fysiek en mentaal: trillen, hartkloppingen, het gevoel een strakke band om mijn borst te hebben waardoor ik het stikbenauwd had. Van mijn huisarts kreeg ik diazepam, wat ik acht maanden heb geslikt, want zonder kon ik niet slapen. Achteraf gezien heeft mijn lichaam al die tijd in de vecht- of vluchtmodus gestaan.

‘In juni leek het iets beter te gaan en ging ik voor het eerst weer fietsen. Vervolgens heb ik een enorme terugval gekregen. De pijn op mijn borst kwam terug en mijn hartslag was onrustig. Ik ben op de spoedeisende hulp beland, waar ze zeiden: u hebt hyperventilatie. Er is toen geen onderzoek gedaan. Later zei de cardioloog dat het waarschijnlijk een ontstoken hartzakje is geweest. Ik was ervan overtuigd dat ik dood zou gaan. Die avond heb ik mijn moeder gebeld en haar al mijn wachtwoorden gegeven.

‘Corona hebben is heel angstig: de hele wereld ligt plat, je ziet de hele tijd de vreselijkste beelden van mensen aan de beademing op de ic. Ik heb me maanden heel slecht gevoeld, terwijl er geen aantoonbare hart- of longschade was. Uiteindelijk heb ik baat gehad bij een podcast over chronische pijn, The Cure for Chronic Pain. Die leerde me mijn angsten op te schrijven en daarna te mediteren. Zo lukte het mijn overspannen zenuwstelsel te resetten. Het is één grote les in mindfulness geweest.’