Primeur: Perseverance neemt geluid op van stofstorm op Mars

Perseverance op het oppervlakte van Mars. Beeld Nasa / JPL-Caltech

Alsof je probeert te bellen terwijl je door de wind fietst. Zo ongeveer klinkt de eerste opname van een buitenaardse storm. Wat op het eerste gehoor echter alledaags klinkt, is dat in werkelijkheid zeker niet. Het gekraak en geritsel in het audiofragment is immers afkomstig van ongeveer 200 miljoen kilometer verderop, van een andere planeet dan de aarde.

Net zoals de haarscherpe hd-beelden van verschillende generaties marsrovers de mensheid visueel wisten te vervoeren naar de okerrode woestijnvlaktes van Mars, hebben aardbewoners nu de beschikking over een van de spaarzame geluiden die de Martiaanse stilte doorbreken.

Dat levert een primeur op. Want hoewel de microfoons van Perseverance al eerder wat wind op onze buurplaneet vastlegden, werd nog nooit zo’n ‘storm’ gehoord. Tegelijk heeft de opname ook wetenschappelijke waarde, zo schrijven de onderzoekers dinsdag in een analyse in het vakblad Nature Communications.

118 meter hoog

De stofhoos hield op 27 september huis in de Jezero-krater, het gebied waar de Amerikaanse marswagen Perseverance rondrijdt op zoek naar interessante bodemmonsters die de geologische geschiedenis van de woestijnplaneet kan helpen blootleggen. Puur bij toeval trok de hoos direct over het marswagentje heen, zodat Perseverance met de microfoon van zijn SuperCam het geluid kon opnemen. Nooit eerder legde een instrument het geluid van zo’n buitenaardse hoos vast. Daarnaast bekeek het marswagentje de stofstorm met zijn navigatiecamera, en met sensoren bedoeld om de omgeving door te meten.

Na het analyseren van alle op die manier vergaarde meetgegevens bleek de stofhoos naar schatting 25 meter breed, ongeveer tienmaal breder dan de rover zelf, en minimaal 118 meter hoog. Op het moment dat hij over Perseverance trok, bewoog de hoos met ongeveer 18 kilometer per uur over het oppervlak. Aan de hand van de hoorbare inslagen, veroorzaakt door die schurende slurf van stof en wind, kon het wagentje vervolgens bepalen hoe vaak hij ongeveer geraakt werd door de verzamelde zandkorrels. Dat is belangrijk, omdat inslag van marsstof een van de belangrijkste oorzaken vormt voor de slijtage van apparatuur op de rode planeet.

Zulke ‘dust devils’, zoals ze in de Verenigde Staten heten, komen regelmatig voor in de Jezero-krater. Wetenschappers hopen in de toekomst daarom vaker van dit soort hozen tegen te komen met het marswagentje. Door verschillende opnamen van stofhozen te vergelijken, hopen ze een uitgebreidere analyse te kunnen optuigen van hoe de Martiaanse meteorologie de hozen opwekt, inclusief het bepalen van de rol van het omringende landschap en de heersende temperatuur. Op die manier hopen ze ook grotere stofstormen te kunnen voorspellen, zoals de storm die rond 2018 over de planeet raasde en het einde betekende van marswagen Opportunity.