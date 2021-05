Priktempo loopt wereldwijd op, Thailand kampt met nieuwe corona-uitbraak

Thailand kampt sinds april met oplopende besmettingscijfers. De stijging is opmerkelijk omdat Nederland sinds zaterdag het reisadvies van Thailand heeft versoepeld en het als ‘geel’ land beschouwt. Beeld AFP

Wereldwijde priktempo loopt op, 5 procent van de bevolking volledig gevaccineerd

Het vaccinatietempo loopt wereldwijd op, maar de gevaccineerden zijn niet eerlijk verdeeld over de continenten. Sinds vorige week maandag zijn 169 miljoen doses covid-19-vaccin toegediend, ruim 30 miljoen meer dan een week eerder. Het merendeel van de vaccins werd deze week in Azië toegediend. Vooral China zette vaart bij de vaccinatiecampagne.

In Europa is het tempo van prikken de afgelopen weken nagenoeg gelijk gebleven, er worden per week 28 miljoen personen ingeënt. Ruim een kwart van de Europeanen heeft tenminste één dosis van het vaccin ontvangen, 12 procent is volledig gevaccineerd. Wereldwijd liggen deze percentages aanzienlijk lager, slechts 5 procent van de wereldbevolking is tweemaal gevaccineerd. Noord-Amerika heeft de meeste doses toegediend naar inwonertal, daarnaast is al een kwart van de bevolking volledig gevaccineerd. In Afrika blijft het aantal vaccinaties achter, twee doses per honderd inwoners, terwijl 17 procent van de wereldbevolking op het continent woont.

Thailand worstelt met een derde golf, vooral door grote uitbraken in gevangenissen

Thailand kampt sinds april met oplopende besmettingscijfers. De stijging is opmerkelijk omdat Nederland sinds zaterdag het reisadvies van Thailand heeft versoepeld en het als ‘geel’ land beschouwt. Tot voor kort wist het grote uitschieters in het aantal besmettingen redelijk de kop in te drukken. Het aantal wekelijkse besmettingen in Thailand is relatief nog wel acht keer lager dan in Nederland. Opvallend is de rol van gevangenissen: die zijn goed voor driekwart van de besmettingen. De Thaise autoriteiten zijn bezig alle gevangenen te testen. Thaise activisten, die in voorarrest zitten wegens hun rol bij betogingen voor democratische hervormingen vorige zomer, hadden in gevangenschap corona opgelopen.