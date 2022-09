Praten is niet vanzelfsprekend: hoe Art Rooijakkers zijn stem kwijtraakte en weer terugvond

Art Rooijakkers Beeld Erik Smits

Televisiepresentator Art Rooijakkers is net terug van opnames in Zanzibar als hij van zijn Rotterdamse kno-arts een desastreuze mededeling krijgt. Het is december 2021, drie maanden eerder is bij hem een granuloom verwijderd, een zwelling op zijn rechterstemband, maar de zwelling is terug en de arts ziet het somber in. Rooijakkers zal vermoedelijk hees en schor blijven. Enige oplossing: een stemversterker, een kastje, verbonden aan een microfoon, waarmee hij het iele geluid dat hij op dat moment produceert kan opvoeren. Als hij die middag vanuit het ziekenhuis terugrijdt naar Amsterdam, zet hij keiharde muziek op en schreeuwt hij mee met Elvis en Bruce Springsteen. Wat maakt het uit, zijn stem is toch al kapot.

En hij huilt, dat ook. Want hij realiseert zich wat de boodschap van de dokter voor hem betekent: het einde van zijn carrière. ‘Als praten je beroep is en je stem valt weg, wie ben je dan nog? Ik hou van communiceren, van vragen stellen, ik ben graag ad rem. Wat blijft daarvan over als je nauwelijks nog verstaanbaar bent?’

In zijn huis in de Amsterdamse binnenstad blikt hij terug op een jaar waarin hij zijn stem verloor – en weer terugvond. Dankzij de hulp en de innovatieve aanpak van kno-arts Jurjaan Snelleman, een van de weinige Nederlandse stembandspecialisten, bij wie Rooijakkers na een zoektocht uiteindelijk terechtkomt. Snelleman zal bij zijn patiënt een behandeling gebruiken die hij nooit eerder heeft toegepast.

Tv-presentatoren zijn niet de enigen met een stemafhankelijk beroep. Docenten, advocaten, vertegenwoordigers, medewerkers van een callcenter, sportcoaches: voor hen allemaal is hun stem hun werkkapitaal. Ruim 40 procent van die beroepssprekers kampt weleens met stemproblemen, zo bleek vorige maand uit een internationale analyse in het vakblad The Journal of Voice. Ze komen meestal pas in actie als hun stem het begeeft. ‘Praten was voor mij iets vanzelfsprekends’, zegt Rooijakkers (46). ‘Met mijn stem ging ik relatief achteloos om. In de ruim twintig jaar dat ik nu bij de tv werk, heb ik er nooit aan gedacht om me eens te verdiepen in de werking van mijn stembanden. Terwijl die toch essentieel zijn voor mijn vak.’

Praten met uitroeptekens

Zijn klachten beginnen in de zomer van 2021, als hij achter elkaar de voice-overteksten inspreekt bij 26 afleveringen van het RTL-programma B&B vol liefde. Het is praten met uitroeptekens, zoals hij dat noemt: ‘Ik moet met mijn enthousiasme de kijker meenemen in het verhaal.’ Bij BNR Nieuwsradio presenteert hij dan om de week ook nog een dagelijks interviewprogramma, én hij heeft draaidagen voor zijn programma Rooijakkers over de vloer. Daar komt bij dat hij privé door een zware tijd gaat, zijn relatie is gestrand. Thee met honing moet zijn opspelende stemklachten verzachten.

Maar zijn hese stem laat zich niet verjagen en na onderzoek bij de kno-arts blijkt waarom: aan de achterkant van zijn rechterstemband, op de plek waar die aan het kraakbeen vastzit, is een zwelling ontstaan. Wegsnijden en daarna stemrust, daarmee moet het probleem zijn opgelost. Na anderhalve maand staat hij alweer te presenteren. Maar dan komt dat moment op Zanzibar, waar hij opnames heeft voor Expeditie Robinson. Bij de eerste opdracht staan de kandidaten op een uitgestrekt veld, vastgeketend aan bomen. Wie zich als laatste bevrijdt, ligt meteen uit het spel, dus Rooijakkers probeert iedereen aan te moedigen en toe te schreeuwen. Hij merkt onmiddellijk dat zijn stem dat niet aankan. Eenmaal thuis klinkt hij opnieuw als een schorre kraai. In het ziekenhuis volgt een slechtnieuwsgesprek.

Te jong om niets meer te proberen

Op maandag 7 maart schuift kno-arts Jurjaan Snelleman een buis in de keel van zijn patiënt en verwijdert hij in nog geen 20 minuten tijd opnieuw de zwelling op de stemband. De Amsterdamse arts is gefascineerd door de menselijke stem: hij is muziekliefhebber, studeerde een paar jaar aan het conservatorium en deed een deel van zijn opleiding bij stemexperts in het buitenland, onder meer bij de arts van zangeres Adèle. Nu werkt hij afwisselend bij de Ruysdael Clinics in Amsterdam en het Meander Medisch Centrum in Baarn. ‘Ik vind jou te jong om niks meer te proberen’, heeft hij Rooijakkers laten weten, nadat die zich tot hem heeft gewend voor een second opinion.

Kno-arts Jurjaan Snelleman Beeld Patrick Schouten

In zijn werkkamer in het Baarnse ziekenhuis laat Snelleman videobeelden zien van stembanden in actie: verticale lippen die zich sluiten en in trilling worden gebracht door de uitgeademde lucht. Overbelasting kan die delicate stemplooien beschadigen. Als de schade niet herstelt, komt de kno-arts in beeld. Snelleman behandelt enkele honderden patiënten per jaar. Poliepen en knobbeltjes ziet hij verreweg het meest: uitstulpingen op de stembanden waardoor die niet goed meer sluiten.

Het letsel van patiënt Rooijakkers is een stuk zeldzamer. Een granuloom ziet Snelleman vooral bij patiënten die te veel druk op hun stembanden zetten. Laatst nog, bij een verhuizer die tijdens het zware tilwerk voortdurend over een flinke afstand naar zijn collega’s had moeten roepen. En nu dus bij een tv-presentator die zijn stem te zwaar heeft belast. Het wondje dat daardoor ontstaat, kan de kiem vormen voor een hardnekkig probleem. Als de stukjes kraakbeen die de stembanden openen en sluiten steeds weer tegen elkaar komen, kan het weefsel dat daaroverheen ligt, gaan irriteren. Zo kan de wondgenezing ontsporen waardoor cellen zich ophopen en er een bultje ontstaat. Soms, zegt Snelleman, keert een granuloom dan steeds terug.

Dat slechte scenario doet zich voor bij Rooijakkers. Als ook de tweede operatie niet succesvol is, besluit Snelleman om het granuloom met laser te verwijderen (om de wond zo klein mogelijk te houden) en de stembanden van zijn patiënt maximale rust te gunnen door ze met botox plat te leggen. Rooijakkers kan maandenlang niet meer hoesten (een bron van irritatie voor de stembanden) en alleen maar fluisteren.

Om te communiceren met zijn 6-jarige tweeling gebruikt hij de blikken stem van de Google Assistent. Gaat hij op pad, dan moet zijn laptop of zijn iPhone mee, met daarop de woorden: ‘Ik mag niet praten, stembandoperatie.’ Als hij in een kaaswinkel op de Haarlemmerdijk de tekst laat zien, denkt de kaasboer dat hij in een opdracht van Wie is de mol? is beland, het programma dat Rooijakkers zeven jaar lang heeft gepresenteerd. Hij laat een opname horen van zijn gefluister. Lachend: ‘Ik had in elk geval het radioprogramma Candlelight nieuw leven kunnen inblazen.’

Maar al bij de eerstvolgende controle blijkt dat het voor niks is geweest: het granuloom is wéér terug, voor de derde keer, en kno-arts Snelleman zegt dat hij het even niet meer weet. Rooijakkers: ‘Hij had steeds dat laconieke optimisme dat artsen met elkaar gemeen hebben en nu opeens leek hij het roer een beetje kwijt. Wat moest ik dan nog?’

De man die van zichzelf zegt dat hij van ‘kletsen’ zijn vak heeft gemaakt, ziet zijn toekomst in duigen vallen. Zijn stem, realiseert hij zich, is niet alleen een vehikel van woorden maar ook een drager van emoties. Zijn angst en verdriet kan hij nauwelijks kwijt, zijn hoofd is een ballon die maar blijft opzwellen, maar het ventiel werkt niet meer. Noodgedwongen denkt hij na over alternatief werk, misschien kan hij achter de schermen gaan werken, programma’s begeleiden en dan commentaar geven via de mail?

De onrust duurt een week, dan komt zijn arts met een nieuw behandelplan. Snelleman heeft de medische literatuur bestudeerd en contact gehad met de Amerikaanse arts die zanger John Mayer van een terugkerend granuloom heeft afgeholpen. Op maandag 23 mei wordt Rooijakkers voor de vierde keer geopereerd. Na het verwijderen van het granuloom drukt Snelleman een gaasje met mitomycine tegen de wond, een medicijn dat de ongecontroleerde celdeling moet remmen. Het is voor het eerst dat hij dit antikankermiddel toepast bij stemproblemen. Maar hij heeft dan ook nog nooit een patiënt behandeld bij wie de stem er zo beroerd aan toe is.

Succes is niet verzekerd, samen met zijn arts formuleert Rooijakkers een ander doel van de behandeling. ‘Ik hield krampachtig vast aan mijn werk, het voelde alsof ik zonder baan een belangrijk deel van mijn identiteit zou kwijtraken. Toen het er zo slecht voor stond, realiseerde ik me dat iets anders in mijn leven van veel grotere betekenis is. Hoe sentimenteel dat ook mag klinken, ik wilde mijn dochters weer kunnen voorlezen.’

Opnieuw moet hij wekenlang zijn mond houden, maar dit keer met succes. Het granuloom blijft weg. Bij de laatste controle komt de dokter met een hoopvolle boodschap: ‘Ik denk dat je weer kunt gaan voorlezen.’

Stematleten zonder begeleiding

Stemklachten zijn een onderschatte beroepsziekte, zegt Snelleman. ‘Atleten hebben een team van deskundigen om zich heen, maar al die ‘stematleten’, van docenten en advocaten tot presentatoren, rommelen maar wat aan.’ Die groep zou aan het begin van hun carrière professioneel begeleid moeten worden door een logopedist of een stemdocent, meent hij. Want stemproblemen zijn vaak te voorkomen. Door goed adem te halen, geen druk op de stembanden te zetten, schreeuwen te beperken.

Rooijakkers is nu onder behandeling van een logopedist die naar zijn radiopresentaties heeft geluisterd. ‘Ik geef te veel gas met mijn stem, zegt ze.’ Van haar leert hij nu om zijn stembanden efficiënt te gebruiken.

Hij is alweer voorzichtig aan het werk, nieuwe opnames staan gepland. Als hij voortaan goed oplet, kan kletsen weer zijn vak worden.

Maar zijn stem is geen vanzelfsprekendheid meer, zegt hij. ‘Laten we het niet te veel dramatiseren, er zijn ergere dingen, ik was er niet aan doodgegaan. Maar ik ging er altijd, zonder nadenken, van uit dat mijn lichaam functioneert. Nu weet ik: er hoeft maar dít te gebeuren en je toekomst is voor altijd anders.’

Het afgelopen jaar heeft hij bij elkaar honderd dagen gezwegen. Het heeft hem veranderd, zegt hij. ‘Gelouterd? Nee, daarmee maak ik het te groot. Maar ik zie nu hoe ik vroeger leefde, op mijn fiets racend door de stad, van afspraak naar afspraak, de telefoon aan mijn oor, altijd vooruitkijkend naar wat eraan kwam. Een vriend zei me laatst: jij bent nu met je hoofd waar je voeten zijn. En zo is het. Ik sta anders in het leven.’

Het is nu een jaar geleden dat zijn stem het voor het eerst begaf, vorige week heeft hij Snelleman en zijn team een taart gebracht. Plus een kaart met daarin een zelf ingesproken opname: ‘Zo klinkt mijn stem en die heb ik dankzij jullie weer terug.’