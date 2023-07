Postcovidsyndroom kan in de familie zitten

Ze zijn het grootste gevaar bij stormen zoals Poly: de plotselinge, vaak enorm krachtige windstoten, die veel schade en ongevallen kunnen veroorzaken. Hoe ontstaan die eigenlijk? Wat er in feite gebeurt, is dat de windstroom verstoord raakt door verschillen in snelheid. Zulke verschillen zijn er altijd: op de grond is de windsnelheid immers nul. Door die verschillen krult de lucht op in wervelingen met verschillende dichtheid en snelheid. Een ‘Kelvin-Helmholtz instabiliteit’, zeggen natuurkundigen: een fenomeen dat ook te zien is in rondwervelend water of bij rook die uit een schoorsteen kringelt. Lees hier het uitgebreide artikel over de natuurkunde van windstoten van wetenschapsredacteur Maarten Keulemans.