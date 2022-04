Poetin-begrijpers en rot-op-naar-je-eigen-land-roepers uit de Tweede Kamer mogen een dagje met me mee

Net na zessen loop ik door de regen van het station naar huis. Misschien spoelt de regen de gehoorde ellende weg. ’s Morgens zag ik mensen zonder papieren op het spreekuur in de grote stad. Verhalen van West-Afrikaanse mannen, jaren zwervend door Europa, depressief en moedeloos door hun verkeerd uitgepakte keuze voor meer geluk en veiligheid, vastgelopen tussen hun verleden en hun toekomst. Ik zie de telkens terugkerende, altijd huilende oude man uit Zuid-Azië, wiens hele familie doodgeschoten is. De ene week probeer ik zijn diabetes in het gareel te krijgen, de week daarna zijn astma. Hoe het verder moet is onduidelijk, onwrikbaar vastgelopen.

De coassistent die naast me zat, komt uit Afrika en vluchtte twee weken geleden uit Oekraïne. Ze moest nog een paar maanden voordat ze haar doktersbul zou krijgen. Ik hoop dat haar leven alleen in een pauzestand is en dat ze de gynaecoloog kan worden die ze wil zijn.

’s Middags ben ik de dokter voor een paar honderd Oekraïners. Dertig jaar geleden werden op dit terrein bommen gemaakt. Nu staan er stapelbedden in een donkere hal, spelen er kinderen, zijn mensen aan hun schermpje gekluisterd. Ik moet schiften tussen wat nu moet en wat kan wachten. Dankzij een fantastische Oekraïense tolk kan ik me redden. Ze ontcijfert namen in paspoorten of vodjes identiteitspapieren, helpt bij het vinden van de namen op geneesmiddelendoosjes. Ze stelt gerust en maant tot kalmte.

De meeste klachten zijn niet ingewikkeld, de verhalen wel. Een op de eerste oorlogsdag geboren te kleine baby, die ik voor het weekend zag, is er niet voor controle. De piepjonge moeder is met haar en haar andere zieke kinderen de dag erna verder getrokken. Ik zie mannen, jaren geleden in de Kaukasus opgepakt wegens kritiek op de regering. Ze vluchtten naar Oekraïne, raakten verslaafd in een poging hun trauma’s te verzachten en zijn opnieuw op drift. Ze zijn ernstig ziek. Ik lap ze op en vraag aan mijn ‘bazen’ verslavingshulp te regelen.

Oude vrouwen met hoge bloeddruk, jonge mannen met diabetes, iedereen heeft maagpijn van de ellende. In een gewone huisartsenpraktijk maakt iemand weleens een grap, nu niet. Niks doen, maakt depressief. ‘Onze mensen willen werken’, zegt mijn tolk. ‘Dan vergeten ze, net als ik, de verschrikkingen thuis.’ Maar zonder burgerservicenummer kun je niet werken, en op een tijdelijke locatie kun je dat niet krijgen. Tot slot zie ik een jonge vrouw, die al jaren ernstig depressief is. Alleen op pad, een kwetsbare prooi voor mensen met slechte bedoelingen. Het koude zweet breekt me uit als ze vertelt dat ze binnenkort bij iemand gaat wonen. Ik hoef me geen zorgen te maken, verzekert mijn tolk, als ik mijn angst voor mensenhandel deel. Ik wil het zo graag geloven.

Zo zien de gevolgen van geopolitieke verwikkelingen en misleiding eruit: weggespoelde dromen, verwoeste levens, ernstige gezondheidsschade, blijvende dreiging. Nog tientallen jaren, bij miljoenen mensen.

Poetin-begrijpers en rot-op-naar-je-eigen-land-roepers uit de Tweede Kamer mogen een dagje met me mee. Elke vluchteling krijgt dan een gezicht.

Joost Zaat is huisarts