Podcast: Maarten Keulemans over boosteren en het grimmige scenario van de omikronvariant

Zelfs als een besmetting met de omikronvariant iets minder vaak tot ziekenhuisopname leidt, dan nóg kunnen we binnenkort een groot probleem krijgen in de ziekenhuizen. Door zijn razendsnelle verspreiding bestaat er een reëel risico dat er toch weer een niet te behappen stroom patiënten ontstaat die zorg nodig hebben. Maarten Keulemans, coronaredacteur van het eerste uur bij de Volkskrant, maakt zich duidelijk zorgen over de nieuwe variant. Wordt het al tijd voor boosters speciaal gemaakt voor nieuwe varianten?

En nu we het toch over boosters hebben: zorgredacteur Michiel van der Geest reconstrueert hoe Nederland het wederom voor elkaar kreeg om als een van de traagste Europese landen een vaccinatiecampagne op te starten. Deze keer voor de boosters. Beluister zijn verhaal in Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dat kan hier, of in Spotify of bij Apple Podcasts.