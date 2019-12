Podcast: de doorbraak van kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie kan steeds beter diagnoses stellen, creditcardfraude detecteren, muziek componeren en teksten vertalen. Is AI op weg de mens te overvleugelen? Techredacteuren Niels Waarlo en Laurens Verhagen in gesprek met Gijs Groenteman over dé technologische doorbraak van de afgelopen tien jaar.