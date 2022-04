Podcast: afslanken nieuwe stijl, met injecties en pillen

Beeld Sophia Twigt

Niks hielp Lisette (115kg) om af te vallen, totdat ze als proefpersoon meedeed aan een experiment. Met hulp van een dagelijkse injectie vlogen de kilo’s eraf, en bléven ze eraf. Medicijnen voor mensen met ernstig overgewicht zijn aan een duidelijke opmars bezig, want er komt ook een afslankpil aan. Wat zijn de kansen en risico’s van dit soort nieuwe afslankmiddelen? Plus: waar staan we in de obesitasepidemie en wat valt er nog meer tegen te doen?

