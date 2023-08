Plotseling een halve minuut stilvallen: hoe werkt een ‘freeze’?

Mitch McConnell tijdens een persconferentie in juli. Beeld REUTERS

Een halve minuut lang staart Mitch McConnell voor zich uit, niet reagerend op de stem van de vrouw naast hem. ‘Heeft u de vraag gehoord senator? Over het verkiesbaar stellen in 2026?’ Het moment, afgelopen woensdag op een persconferentie, roept in de Verenigde Staten vragen op over de gezondheid van de Republikeinse leider van de senaat. In juli had de 81-jarige McConell ook al zo’n ‘freeze’ bij een persconferentie op Capital Hill.

Wat er precies aan McConnell mankeert kan alleen zijn eigen dokter zeggen. Maar het plotseling bevriezen is bij neurologen en artsen ouderengeneeskunde een bekend probleem bij een deel van hun patiënten. ‘Je ziet het bijvoorbeeld vaak bij Parkinsonpatiënten op het moment dat ze willen gaan lopen’, zegt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar klinische geriatrie bij Radboud UMC. Patiënten omschrijven vaak het gevoel te hebben alsof je voeten ineens aan de grond geplakt zitten; het precieze neurologische mechanisme erachter is onbekend. ‘Dat dit bevriezen ook geactiveerd kan worden door praten is zeldzamer, maar het gebeurt.’

Een van de andere mogelijke verklaringen is een plotselinge bloeddrukdaling, bijvoorbeeld wanneer iemand met een kwetsbare gezondheid van liggen naar staan gaat, of van zitten naar staan. In medisch jargon heet dit een orthostatische hypotensie. Olde Rikkert: ‘Je hart- en bloedvaten kunnen dan onvoldoende adequaat reageren op de zwaartekracht. Dit hoeft zich niet direct te uiten in een valpartij. Wel kunnen blijven staan, maar tijdelijk niet meer kunnen reageren is ook mogelijk. Sommige medicatie, zoals bètablokkers, kunnen dit probleem vergroten. Van McConnell is bekend dat hij recent bij een valpartij een hersenschudding opliep. Ook dat zou kunnen meespelen.’

Olde Rikkert maakt zich zorgen over de hoge leeftijd van politici als McConell. ‘Dit zijn mensen met een enorme verantwoordelijkheid. Piloten krijgen regelmatig een medische keuring voordat ze mogen vliegen. Zou er voor bestuurders op hoge leeftijd niet ook een gezondheidscheck moeten zijn?’