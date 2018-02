Planeten ontdekt die meer water bevatten dan de aarde: naar verhouding wel een paar honderd keer zoveel

De hamvraag - lééft er ook iets op die planeten? - is niet beantwoord, maar volgens astronomen van de Universiteit van Bern is dat wel het doel: erachter komen hoe uniek het leven op aarde is. Trappist-1 is een kleine, koele dwergster op 40 lichtjaar afstand van de aarde. De zeven planeten die er in kleine banen omheen draaien, verraden hun bestaan doordat ze bij elke omloop voor de ster langs bewegen. De hoeveelheid sterlicht die ze bij zo'n 'overgang' onderscheppen, vertelt hoe groot ze zijn.



Simon Grimm en zijn collega's hebben de planeten nu ook 'op de weegschaal' gelegd. Doordat ze elkaar af en toe een klein beetje versnellen of afremmen, vinden de overgangen soms iets vroeger of later plaats dan verwacht. Uit die tijdsverschillen is de massa van de planeten nauwkeurig af te leiden.



