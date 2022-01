Pfizerpil voor coronabehandeling (voorwaardelijk) toegelaten op Europese markt

Beeld AFP

Vaccins bieden de beste bescherming tegen medische misère door corona, maar kunnen niet elke ziekenhuisopname voorkomen. Daarom staan medici te springen om extra middelen die voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden.

Patiënten slikken de pil van Pfizer, Paxlovid geheten, thuis binnen vijf dagen na aanvang van hun covidklachten. Vervolgens nemen ze de virusremmer, die bestaat uit een combinatie van twee medicijnen, gedurende vijf dagen. Paxlovid is bedoeld voor coronapatiënten die geen extra zuurstof krijgen en risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: ‘Denk hierbij aan suikerpatiënten, mensen met kanker, mensen met overgewicht.’

Het oordeel van de EMA is gebaseerd op een studie onder ruim tweeduizend covid-19-patiënten. Na het slikken van de pillen moest 0,8 procent alsnog naar het ziekenhuis. Geen van hen overleed ten gevolge van het virus. In de placebogroep kreeg 6,3 procent van de patiënten te maken met een ziekenhuisopname en vielen negen doden te betreuren.

Reserves

Behalve enthousiasme voor dergelijke coronapillen bestaan onder artsen en epidemiologen ook reserves. De patiënten in de studie raakten besmet met de deltavariant. Hoewel uit labstudies blijkt dat de pil ook werkt bij de omikronvariant die nu dominant is, moet in de praktijk nog blijken of het effect net zo sterk is.

Bovendien zijn er logistieke uitdagingen. Patiënten die voor de pil in aanmerking komen, moeten er snel mee behandeld worden na een infectie. Uit de eerste studieresultaten blijkt dat achttien mensen de pillen, waarvan het prijskaartje nog onbekend is, moeten slikken om één ziekenhuisopname te voorkomen. De komst van de omikronvariant, die milder is, kan die verhouding veranderen.

De meest voorkomende bijwerkingen van het middel zijn verandering van smaak, hoofdpijn, diarree en overgeven. Het EMA waarschuwt dat de coronapil van Pfizer niet gecombineerd kan worden met een aantal andere medicijnen. De Nederlandstalige bijsluiter en productinformatie voor zorgverleners volgen zo snel mogelijk, meldt het CBG.