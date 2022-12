Persoonlijk medicijn van eigen immuuncellen slaat aan bij agressieve huidkanker

Sterk vergroot beeld van melanoom-cellen (oranje) tussen huidepitheel in een kweekbakje. Met een nieuwe behandeling kan agressieve huidkanker door eigen immuuncellen van de patiënt worden bestreden. Beeld ANP / Science Photo Library

Dat blijkt uit Nederlands onderzoek dat donderdag is gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Artsen van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) deden, samen met Deense collega’s, acht jaar lang onderzoek naar de behandeling. Daar kwam geen farmaceut aan te pas: het geneesmiddel werd gemaakt in het lab van het NKI (het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek) en bloedbank Sanquin; de studie werd bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid en particuliere fondsen.

Jaarlijks wordt bij ruim 7.500 patiënten een melanoom vastgesteld. Bij zo’n 1.500 patiënten ontstaan uitzaaiingen; voor hen zijn er sinds een paar jaar medicijnen beschikbaar die T-cellen, immuuncellen die de kanker moeten bestrijden, actiever maken. Toch overlijden jaarlijks nog zo’n 800 patiënten aan de ziekte.

Bij de nieuwe behandeling worden T-cellen uit een uitzaaiing gehaald. Die immuuncellen hebben een voorsprong, ze hebben de weg naar de tumor immers gevonden, maar zijn daar kennelijk met te weinig en worden door de kankercellen tegengewerkt. In het lab worden die T-cellen opgekweekt. Dat is veel werk, zegt internist-oncoloog en onderzoeksleider John Haanen: ‘De eerste weken houden analisten de cellen voortdurend in de gaten, ze koesteren en voeren ze.’ Zo ontstaat een levend geneesmiddel, zakjes van zo’n 300 milliliter met daarin gemiddeld 40 miljard T-cellen die via een infuus worden teruggegeven. De behandeling heet TIL: tumor-infiltrerende lymfocyten-therapie.

In de onderzoeksperiode kregen 84 melanoompatiënten de TIL-behandeling en 84 patiënten de standaard-immuuntherapie met medicijnen. De eerste groep deed het beter: bij 49 procent sloeg de behandeling aan, terwijl andere behandelingen bij hen vaak al waren uitgewerkt. In de controlegroep ging het om 21 procent. De patiënten leefden door de nieuwe behandeling gemiddeld zeven maanden langer, maar misschien wel belangrijker: er bleek een groep patiënten bij wie het persoonlijke medicijn uitzonderlijk goed werkte. Bij 23 patiënten bleef de ziekte stabiel, in de controlegroep gebeurde dat bij slechts 8 patiënten.

Waarom de behandeling aanslaat is voor Haanen nog onduidelijk. Mogelijk is het de macht van het overtal, misschien speelt ook de chemokuur die patiënten krijgen een rol. Die chemo is nodig om ruimte te maken voor de hausse aan immuuncellen. ‘Mogelijk verwijdert de chemo de rem waarmee de tumoren de immuuncellen dwarszitten.’

Zware behandeling

De behandeling is zwaar: naast de chemo krijgen patiënten ook medicijnen die de deling van de toegediende T-cellen bespoedigen. Alle patiënten ervaren daardoor (soms stevige) bijwerkingen, maar die verdwijnen altijd weer, benadrukt Haanen. De productie van het persoonlijke medicijn kost nu nog 65 duizend euro per patiënt, maar die kosten kunnen omlaag als de productie wordt opgeschroefd. Het Zorginstituut buigt zich nu over een aanvraag voor vergoeding. Haanen verwacht dat jaarlijks vijftig à honderd patiënten voor de behandeling in aanmerking komen.

Koos van der Hoeven, emeritus hoogleraar medische oncologie en niet betrokken bij het onderzoek, is enthousiast. ‘De resultaten laten zien dat de behandeling werkt. Knap dat het is gelukt om dit onderzoek af te ronden.’ Het maken van de TIL-cellen buiten het lichaam is een ingewikkelde en dure procedure, benadrukt hij. Ook is er altijd een stukje tumorweefsel van de patiënt voor nodig; uitzaaiingen moeten dus op een bereikbare plek zitten. Van der Hoeven hoopt op een vergoeding, zodat straks ook andere ziekenhuizen de behandeling kunnen aanbieden.