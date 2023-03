Persoonlijk contact wordt een luxeproduct, voor de anderen resteren schermpjes

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerponderzoeker (en ex-cabaretier) Jasper van Kuijk. Vandaag: schermenservice.

De receptie is verdwenen. We waren drie jaar geleden ook in dit wintersportgebied en waar we toen nog bij een vriendelijke dame onze skipassen ophaalden is nu een grote lege plek met verse tapijttegels. Bij de ingang staat een automaat voor skipassen. Iets verderop voeren we onze boekingscode in op een tabletzuiltje en tien minuten later heeft iemand ongezien onze gehuurde skispullen klaargezet in een afhaalnis. Met een andere toegangscode halen we de sleutel van ons huisje uit een kluisje bij de supermarkt daar vlakbij.

Als we in het huisje zitten, realiseer ik me dat ik totaal geen personeel heb gesproken. Geen receptionist, geen skiverhuurder. O wacht, de supermarkt had een bemenste kassa, voor hoelang dat nog duurt. Een geoliede machine, maar een machine is het.

Het deed me denken aan hoe Nellie Bowles in The New York Times stelde dat, doordat dienstverlening via schermen zoveel efficiënter is en dus steeds alomtegenwoordiger, menselijk contact het nieuwe luxeproduct aan het worden is.

Schermpjes waren natuurlijk ooit leuk en spannend en nieuw. De eerste keer dat ik in een hotel incheckte via een aanraakscherm in de lobby vond ik het nog superbijzonder. Moderne luxe. Zelfde gold voor de eerste keer mijn koffer droppen in het bagageafgifteapparaat op Schiphol: best cool. Bankieren via Girotel en daarna met mijn bank-app: hoera. De eerste keer videobellen met de VS: wow.

Inmiddels zijn dit soort digitale oplossingen allang geen luxe of noviteit meer en alleen nog maar kostenbesparing. Die digitale sleutelkluis voor ons wintersporthuisje scheelt mij inderdaad een rit naar de centrale receptie en daar in de rij staan, maar het scheelt de exploitant van het skigebied ook personeel.

Dus duiken de aanraakschermen op steeds meer plekken op. Bestellen in een kroeg via je mobieltje is voor de exploitant een noodzaak. Er is geen personeel te krijgen. Tenminste, niet als je eten wilt verkopen voor een prijs die wij willen betalen. Onze wereld wordt steeds meer ‘talk to the screen’ en ‘computer says welcome’.

Schermen zijn efficiëntie en dus zullen écht luxehotels zich gaan onderscheiden met alleen menselijk personeel in de lobby en géén guitige robot of handig scherm. Alleen voor studenten die het kunnen betalen zal er bij ‘on-campus’ onderwijs contact zijn met de docent en medestudenten, voor de anderen resten Zoom-colleges en online groepswerk. Supermarkt? Zelfscannen. Huisarts? Zoom-afspraak. Tenzij je een persoonlijkcontactpolis hebt. Alleen kantoorbanen waarvoor het echt nodig is – uiteraard de hogere functies – hebben nog fysieke werkplekken, alles daaronder werkt thuis. Kantoorruimte is tenslotte duur en reistijd inefficiënt, en het overgrote deel kan geen woning betalen in de plaats waar ze werken en skipt liever de reistijd. De meesten kennen collega’s en klanten alleen nog van een scherm.

Een geoliede volledig digitale machine zullen we zijn. Tenzij we het kunnen betalen om dat niet te zijn.

Jasper van Kuijk op Mastodon: @jaspervankuijk@mastodon.social.