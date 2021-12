Perfect kerstdiner volgens de Allerhande: 9,5 uur koken

Als laatste column van 2021 wilde ik hier een heel chagrijnig stukje schrijven over 21 dingen die we nog steeds niet geleerd hebben na 21 maanden corona. Maar toen kwam mijn zoon thuis met de Kerst-Allerhande en werd ik afgeleid door visioenen van mensen die harmonieus samen aan tafel zaten, badend in een gouden licht.

Het magazine stond ook vol met heerlijke getallen. Crème brûlée meringuetaart: 435 kilocalorieën per portie. Wildepaddestoelentartaar: 150 minuten bereidingstijd. Recepten voor tien personen. Geen van drieën realistische opties voor ons kerstdiner dit jaar, maar ik begon al te dromen en rekenen.

Neem dat overzicht met 20 voorgerechten, 21 hoofdgerechten en 23 nagerechten. Daar kun je 9.660 driegangenmenu’s mee samenstellen – genoeg voor ruim drieduizend jaar aan kerstdiners. Maar een traditioneel driegangendiner, dát is niet de bedoeling van de Allerhande. Nee, je moet dit jaar veel kleine gerechten op tafel zetten en die dan samen delen (terwijl je baadt in een gouden licht). Ik ga niet eens uitrekenen hoeveel menu’s je kunt maken door verschillende kleine gerechtjes te combineren.

Wel begon ik te mijmeren over hoeveel tijd het zou kosten om zo’n diner te bereiden. Zes verschillende voorgerechtjes voor het grand entree (‘Ik verzin dit niet’, zou collega Sylvia Witteman schrijven, de koningin van de Kerst-Allerhande-analyses). Daarna samen delen bij het hoofdgerecht met vijf schotels en dan nog eens een grand dessert van zes minitoetjes.

Laten we optimistisch zijn als Hugo de Jonge en schatten dat elk voorgerecht een kwartier kost om te maken, elk hoofdgerecht een uur en elk toetje een half uur (zonder wacht- of oventijd). Dan kom je op een grand total van 9,5 uur koken.

Gelukkig is dit allemaal een nogal hypothetisch scenario, want ik woon samen met iemand die shared dining haat. Hij eet het liefst één gerecht en wil niet proeven van iets anders. Zoals Harry Mulisch ooit zei tijdens een lezing: ‘Ik lees geen romans van anderen. Als ze slecht zijn, zit ik me te ergeren. En als ze goed zijn, zit ik me óók te ergeren.’

Ik denk terug aan allerlei kerstdiners. Die keer dat de halve familie ruzie had en met een verbeten glimlach aan tafel schoof. De rumpudding van mijn oma waarbij ze uitgeschoten was met de rum. De studentenkerstdiners waarbij ik tevergeefs hoopte op een kus onder de maretak. De keer dat de losse gangen uitmondden in een fanatieke kookcompetitie en ik huilend boven mijn sabayon stond. Mijn oom die voor een weddenschap een aardappelkroketje door zijn vingers fijnkneep. Het meest knusse kerstdiner waarbij we besloten hadden om gewoon andijviestamppot te eten met een paar lieve mensen.

Geen van die diners leek in de verste verte op de foto’s in de boekjes, toch krijgen we elk jaar dit soort beelden voorgeschoteld. Het is natuurlijk niet precies hetzelfde als bij het coronabeleid. Maar soms denk ik dat daarin beslissingen worden genomen door mensen die zich iets te veel laten afleiden door onrealistische visioenen van mensen die harmonieus samen aan tafel zitten, badend in een gouden licht.