‘Per toeval combineerden we twee Nobelprijswinnende technieken’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe natuurkundige Richard Norte trillende trampolines gebruikte om een nieuwe ‘meetlat’ te ontwikkelen.

‘Toen we een rode laser op minuscule trampolines richtten, begonnen de trampolines als een gek op en neer te springen. De bewegingen waren groot genoeg om door een camera te zien. In onze wereld is dat ongekend: meestal kunnen we hooguit meten dat dingen bewegen.

‘Wij doen onderzoek naar lichtzeilen: enorme zeilen die ruimtevaartuigen kunnen voortbewegen. Er zijn al zeilen die worden voortgeduwd door de energie uit zonlicht. Wij ontwikkelen zeilen met lasers als aandrijving.

‘In onze experimenten gebruiken we miniatuurversies van lichtzeilen. Die zien eruit als een trampoline, maar dan een stuk kleiner: ze zijn een millimeter bij een millimeter groot en duizend keer dunner dan een haar.

‘Normaal gesproken bestralen we onze trampolines met een voor mensenogen onzichtbare laserstraal. Maar deze keer besloten we om een zichtbare, rode laser te gebruiken. We dachten dat die de trampolines meer zou opwarmen en we wilden weten wat er dan zou gebeuren. Het bleek een succesvolle zet, want ineens sprongen de trampolines op en neer.

‘Mijn promovendus Matthijs de Jong dook in de wis- en natuurkunde van dit bijzondere fenomeen. Uiteindelijk beseften we dat we per toeval twee totaal ongerelateerde Nobelprijswinnende technieken hadden gecombineerd.

‘Het werkt als volgt. De rode laser warmt de trampolines op, waardoor ze op en neer gaan bewegen. Tegelijkertijd creëert de laser een zogeheten optische pincet. Dat is een laserstraal met een afwisselend hoge en lage intensiteit waarmee je kleine voorwerpen, zoals menselijke cellen, heel precies kan verplaatsen. Het optische pincet wordt wereldwijd gebruikt en was in 2018 goed voor de Nobelprijs voor de natuurkunde.

‘Het optische pincet verandert de bewegingen van de trampolines een beetje. Daardoor maken de trampolines een zogeheten frequentiekam. Dat is een soort meetlat op basis van verschillende trillingen. Die trillingen hebben allemaal een andere frequentie en zitten op een bepaalde afstand van elkaar. Elke trilling is dus een maatstreep van de meetlat.

‘Wereldwijd maken onderzoekers en technici gebruik van frequentiekammen om afstanden te meten. Ze zitten bijvoorbeeld in gps-systemen. Vanwege het enorme belang van hun ontdekking wonnen de bedenkers van de frequentiekam de Nobelprijs voor de natuurkunde van 2005.

‘De meeste frequentiekammen zijn optische frequentiekammen. Dat zijn laserstralen die bestaan uit licht in verschillende frequenties. Maar wij ontwikkelden een mechanische frequentiekam, op basis van de trillingen van de trampolines.

‘Onze methode is veel simpeler dan eerdere technieken om een mechanische frequentiekam te maken. We gebruiken alleen een laser en een trampoline en hebben geen ingewikkelde controlemechanismen nodig. Dat is een groot voordeel, want zo kunnen we de techniek makkelijker verkleinen en breder inzetten.

‘Nu onderzoeken we hoe we onze frequentiekam in de praktijk kunnen toepassen. Hopelijk kunnen we de mechanische frequentiekam in de toekomst gebruiken om afstanden te meten, bijvoorbeeld onder water. Daar is een optische frequentiekam niet handig, want licht verplaatst zich slecht onder water. Nu gebruiken onderzoekers sonar, maar dat is slechts tot op 10 centimeter nauwkeurig. Een mechanische frequentiekam zou veel preciezer kunnen zijn: tot op eenduizendste van een centimeter.

‘Die precisie kan ons helpen om het klimaat beter te volgen. Gletsjers bewegen bijvoorbeeld een paar micrometer per seconde. Boven water kun je deze beweging meten, maar onder water zijn dit soort precieze metingen lastig. Met een mechanische frequentiekam zouden we het afkalven van een gletsjer ook onder water seconde voor seconde kunnen volgen.’