Pentagon start nieuw (en direct al omstreden) instituut voor ufo-onderzoek

Beeld uit één van de vrijgegeven video’s waarin een piloot van de Amerikaanse marine een overklaard fenomeen zag in de lucht. Beeld AFP

De groep komt onder het bewind van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de verzamelde inlichtingendiensten en krijgt de ietwat esoterische naam Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG). De oprichting is een vervolg op het officiële rapport dat de Amerikaanse overheid in juni presenteerde over zogeheten unidentified aerial phenomena (uap’s), de moderne naam voor wat men vroeger ufo’s noemde.

In het openbare gedeelte van dat rapport noemen onderzoekers 144 onverklaarde ufo-waarnemingen die de Amerikaanse marine registreerde. Denk aan straaljagerpiloten die met hun infraroodcamera’s ineens bizar bewegende vlekjes zien. In het rapport bleven 143 waarnemingen onverklaard. Eentje bleek achteraf een grote, leeglopende ballon.

Het rapport werd door veel ufo-liefhebbers én door ufo-sceptici als teleurstellend ervaren, omdat het geen concrete casusbeschrijvingen of controleerbare analyses bevatte. Ook een deel van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap was teleurgesteld over het rapport, schrijft The New York Times op basis van anonieme bronnen. Die bronnen zijn vooral bang dat het gebrek aan geboden verklaringen een voedingsbodem vormen voor theorieën dat de verschijnselen duiden op bezoek van buitenaardse wezens. Een optie die, zo schrijft de krant, ‘slechts weinigen in de Amerikaanse overheid serieus nemen’. De AOIMSG zou nu voor meer duidelijkheid moeten zorgen.

Senaat ondermijnen

Veel ufo-liefhebbers bekijken de nieuwe onderzoeksgroep echter met argwaan. De Democratische senator Kirsten Gillibrand diende eerder deze maand een amendement in op een nieuwe defensiewet, waarin ze pleit voor een ambitieuzer ufo-instituut. Eentje die Defensie verplicht om openbare onderzoeksverslagen over ufo’s te publiceren, en waaraan ook een onderzoekspanel verbonden is met onafhankelijke wetenschappers van onder meer ruimtevaartorganisatie Nasa en de universiteit Harvard.

Dat voorstel geniet steun van prominente senatoren van beide politieke partijen, waaronder republikeinen Marco Rubio en Lindsey Graham en democraat Martin Heinricht. ‘Ik zie geen tegenstanders voor dit voorstel’, zei Gillibrand vorige week nog tegen website Politico.

Sommigen zien het nieuwe plan van het Pentagon daarom als een ‘directe en flagrante poging om de Senaat te omzeilen en te ondermijnen’, zoals Louis Elizondo het stelde op Twitter. Elizondo is het voormalig hoofd van een oorspronkelijk geheim en inmiddels opgeheven onderzoeksprogramma van het Pentagon naar ufo’s, en is tegenwoordig actief als maker van televisieprogramma’s over het ufo-fenomeen.

4. If you want to maintain UAP/UFO secrecy, this is exactly how to do it.

5. This is a direct and blatant attempt to circumvent and undermine the Senate, @SenGillibrand,@SenRubioPress @RepRubenGallego, @MartinHeinrich, @RepTimBurchett and others. — Lue Elizondo (@LueElizondo) 24 november 2021

Volgens hem zijn er in het Pentagon nog altijd veel mensen die bewust het belang van ufo’s bagatelliseren. Dat juist zij, en niet de volksvertegenwoordigers van de Senaat, nu het voortouw lijken te nemen, schiet Elizondo in het verkeerde keelgat. Of, zoals hij het weinig subtiel verwoordde: ‘Het is een beetje alsof je een alcoholist de sleutels van de drankkast geeft.’