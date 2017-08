Patiënten zijn trage formatie beu: 'verlaag nu het eigen risico'

Met dit pleidooi hoopt de Patiëntenfederatie een doorbraak te forceren nu de formatie na vijf maanden nog steeds voortduurt. De federatie is de koepel van ruim 160 patiëntenorganisaties. Het eigen risico is het bedrag dat elke volwassene eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekering de zorgkosten dekt. Voor sommige zorg geldt het eigen risico niet.



Directeur Dianda Veldman wijst erop dat veel partijen afschaffing of verlaging van het eigen risico in het verkiezingsprogramma hadden staan. 'Er is dit voorjaar al een paar keer een motie in de Tweede Kamer over afschaffing of verlaging ervan verworpen omdat partijen het in de formatie willen regelen. Omdat die formatie niet opschiet, dreigt voor 2018 niets geregeld te worden.'

Directeur Dianda Veldman wijst erop dat veel partijen afschaffing of verlaging van het eigen risico in het verkiezingsprogramma hadden staan