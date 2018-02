Patiënten kunnen pas meebeslissen als ze ook informatie krijgen om de beste beslissing te nemen

'Nu heb ik ook prostaatkanker en moet ik kiezen tussen een robot of bestralen. Ze hebben nieuwe biopten genomen.' Pieter is 71 en heeft een lange medische voorgeschiedenis. Dat hij een paar jaar geleden onderzocht was op prostaatkanker, was ik vergeten. Hij bezoekt veel specialisten en dat prostaatprobleem staat ergens onder aan zijn 'probleemlijst'. Een paar jaar geleden had hij tegen de superspecialisten in de grote stad gezegd dat hij niet goed kon plassen en was hij bij de uroloog terechtgekomen. In biopten uit zijn prostaat hadden ze een paar kankercellen gevonden. Te weinig om agressief te behandelen, zodat ze hem een paar jaar gecontroleerd hebben.