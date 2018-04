Pas op met die aubergine en laat emoji in e-mails maar zitten

Superhelden, een lama en een gezicht met ijspegels. Het zijn slechts drie voorbeelden van de 150 nieuwe emoji die vorige maand werden aangekondigd. Later dit jaar zullen ze na updates in Whatsapp en Facebook verschijnen. Daarmee zijn er bijna drieduizend emoji in omloop, en is het een niet meer weg te denken communicatiemiddel. Niet alleen online, maar ook offline. Er zijn kussentjes in de vorm van de lachende drol, klassieker Moby Dick is vertaald als 'Emoji Dick' en vorig jaar kwam de - overigens slecht ontvangen - animatiefilm The emoji movie uit.