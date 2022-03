Paringsdans ooievaars in volle gang

Beeld Boris Roessler/dpa

Twee flirtende ooievaars op hun nest in Biebesheim, een plaatsje aan de Rijn in Duitsland. Tijdens de paringsdans begroeten de vogels elkaar met luid geklepper van de snavels, waarbij ze de nek volledig omklappen, zoals hier te zien is.

De lente is voor ooievaars het paringsseizoen. Als een paar een mooi nest heeft gevonden, soms hoog op door mensen aangelegde palen, begint het paren. Dat houden de ooievaars zo’n twee weken vol, dag en nacht. Doorgaans broeden beide ouders in april, waarna de eerste kuikens in mei tevoorschijn komen.

Ook in Nederland zijn de eerste parende ooievaars gespot. Volgens Stork (STichting Ooievaars Research & Knowhow) zijn er zo’n 1.500 broedparen, met name in het noorden van het land. Dat is goed nieuws, want halverwege de vorige eeuw was de ooievaar in Nederland haast niet meer te vinden, onder andere door de jacht. Dankzij succesvolle fokprogramma’s gaat het steeds beter met de Nederlandse populatie.

Hoewel ooievaars in de folklore onze baby’s brengen, kunnen ze verrassend akelig zijn voor hun eigen jong: zwakke kuikens, die bijvoorbeeld niet meer om voedsel bedelen, worden door hun ouders soms zo uit het nest geduwd.