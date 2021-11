Pakt Nederland de onderzoeksfinanciering goed aan? Een wezensvraag over de wetenschap

Beeld Joost Termeer

‘Eigenlijk zat hij maar wat te rommelen. Gewoon, omdat hij het interessant vond. Niet omdat hij een grote toekomstvisie had over het klimaatprobleem’, zegt Nederlands bekendste fysicus Robbert Dijkgraaf over de kersverse Nobelprijswinnaar Syukuro Manabe.

Niet dat Dijkgraaf, directeur van het statige Institute for Advanced Study in Princeton, zijn collega van de nabijgelegen Princeton University daarmee tekort wil doen – verre van. Maar de anekdote illustreert volgens hem wel een belangrijk punt. ‘In Manabes werk zat een zekere speelsheid, een vorm van creativiteit waarvoor je ruimte in je hoofd nodig hebt’, zegt hij. Manabe was helemaal niet bezig met hoe hij de grondlegger kon worden van de wiskundige modellen waarop de huidige klimaatwetenschap grotendeels drijft en waarvoor hij zijn Nobelprijs won. Hij deed simpelweg wat hij leuk en interessant vond.

‘Vijf Nobelprijzen voor Princeton University en vijf voor de Max Planck-instituten (and counting!) in de laatste zeven jaar laten zien hoe langetermijninvesteringen in vrij onderzoek zich uitbetalen’, tweette Dijkgraaf daarom onlangs, verwijzend naar twee instellingen waar wetenschappers als deel van hun aanstelling gegarandeerd geld voor onderzoek krijgen, een constructie die in Nederland haast niet meer bestaat.

Natuurlijk valt op die tweet van alles af te dingen. Zo werkten niet alle wetenschappers aan de genoemde instituten toen ze hun prijswinnende onderzoek deden en zijn Nobelprijzen niet de enige of zelfs maar de best mogelijke graadmeter voor wetenschappelijk succes, zegt ook Dijkgraaf. Toch vraagt hij zich af of we het onderzoeksgeld niet anders moeten verdelen.

‘Ik lees in deze tweet ook een waardeoordeel over de manier waarop het in Nederland is geregeld’, zegt Alexandra Vennekens, wetenschapsfinancieringsexpert bij onderzoeksinstituut Rathenau. Want wat voor niet-ingewijden al snel klinkt als een ruzietje op de vierkante micrometer van de onderzoeksbudgetten, bevat in werkelijkheid een wezensvraag over de vaderlandse wetenschap.

‘Mijn gevoel zegt: vroeger waren we bereid veel grotere risico’s te nemen met fundamenteel onderzoek’, zegt Dijkgraaf. ‘Moet je eens zien wat dat nu, decennia later, allemaal heeft opgeleverd. Van computers en het internet tot communicatiesatellieten en medische apparatuur. Zulk soort onderzoek heeft ademruimte nodig, niet de dreiging van een financiële valbijl.’

Onderlinge concurrentieslag

Is de wetenschappelijke nieuwsgierigheid in Nederland inderdaad te veel aan beleidsbanden gelegd? Krijgen we nog wel de best mogelijke kennis voor het geld? En: hoe meet je dat eigenlijk?

Voordat we antwoorden zoeken, eerst wat achtergrond. In Nederland was in 2020 afgerond 33 procent van het onderzoeksgeld – zo’n 1,8 miljard euro – afkomstig van zogeheten projectfinanciering. Daarbij mikken meerdere onderzoekers op dezelfde zak (overheids)geld, waarna de overheid of een comité van collega’s beslist welk voorstel het geld krijgt. Ter vergelijking: dat aandeel is hoger dan in bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk, maar lager dan in Duitsland, Noorwegen en België.

Wat op papier goed klinkt – alleen de beste voorstellen krijgen geld! – blijkt in de praktijk een stuk weerbarstiger. ‘Er komen bij de Nederlandse onderzoeksfinancier NWO zo overweldigend veel voorstellen binnen dat ook veel heel goede ideeën geen geld krijgen’, zegt Vennekens. Van alle aanvragen wordt, afhankelijk van het specifieke potje, tussen de 15 en 48 procent gehonoreerd.

Het is een systeem dat veel kritiek krijgt, vooral vanwege de werkdruk die het oplevert voor de aanvragers. Onder de streep waren Nederlandse wetenschappers in 2017 volgens onderzoek van het Rathenau-instituut 5 tot 9 procent van hun werkzame uren bezig met het sprokkelen van geld. Volgens eigen onderzoek van de Volkskrant uit 2015 ligt dat percentage zelfs nog wat hoger: tussen de 10 en 30 procent. Verloren weken en maanden, die ze óók hadden kunnen spenderen aan het doen van onderzoek, op zoek naar kennis en inzichten die de maatschappij als geheel vooruithelpen.

Logisch dus, dat wetenschappers soms met afgunst kijken hoe het elders gaat. ‘De president van de Max Planck Society zegt letterlijk: ik wil liever niet dat jullie je tijd ‘verdoen’ aan het schrijven van voorstellen voor financiering, ik heb liever dat jullie die besteden aan onderzoek. Dat is in Nederland onvoorstelbaar’, zei sterrenkundige Selma de Mink, een van de vier directeuren aan het Max Planck Instituut voor Astrofysica, vorig jaar nog in de Volkskrant.

Slecht gedijen

Overigens is het ook bínnen het competitiesysteem wel degelijk mogelijk geld vrij te maken voor fundamenteel onderzoek zonder direct maatschappelijk nut, zoals het vergaren van kennis over de deeltjeswereld, of de moleculaire machines waarvoor de Nederlandse chemicus Ben Feringa zijn Nobelprijs kreeg toegekend. Grofweg eenderde van de projectfinanciering in Nederland gaat naar zulk onderzoek. Onder meer de KNAW stelde vorig jaar nog dat aandeel te willen vergroten.

Maar pas op, zegt Dijkgraaf: lang niet iedere goede onderzoeker is ook goed in geld binnenhalen. ‘Hier aan het instituut zijn meerdere uitmuntende onderzoekers die heel slecht zouden gedijen in zo’n competitiesysteem. Zij zoeken rust, zekerheid en stabiliteit, en komen zo tot de beste ideeën.’ Zelf is Dijkgraaf als directeur daarom de enige die structureel met fondsenwerving bezig is. ‘Ik denk dat dat veel efficiënter is.’

Noord-Korea-onderzoeker Remco Breuker (Universiteit Leiden), een van de trekkers van actiegroep WOinActie, die zich zorgen maakt om de werkdruk in de academische wereld, riep zelfs al eens in de Volkskrant dat hij het liefst het hele beurzensysteem zou afschaffen. ‘Wat mij betreft gaan alle beurzen eruit en wordt NWO drastisch verkleind. Iedere wetenschapper in Nederland zou een vast bedrag voor onderzoek moeten krijgen’, zei hij destijds.

En de KNAW opperde vorig jaar iets soortgelijks, zij het wat minder radicaal. In hun plan krijgt iedere wetenschapper een aantal maal tijdens de carrière een vaste uitkering, zodat die onderzoek kan doen en medewerkers kan aannemen. De hoop is onder meer dat zo’n vaste geldstroom het aantal aanvragen bij NWO vermindert. Een veel moeilijkere vraag is: wordt de wetenschap er als geheel ook beter van?

Ruimte voor risico’s

Toen het Centraal Planbureau in 2014 de prestaties van onderzoeksfinancieringssystemen eens naast elkaar legde, concludeerde men dat hét beste financieringssysteem simpelweg niet bestaat. En ook Vennekens noemt het onmogelijk om één overzichtelijk antwoord te geven op de vraag welk systeem het beste werkt.

Om te weten hoe de vaderlandse wetenschap presteert, zoekt ze bij het Rathenau Instituut daarom naar zo objectief mogelijke meetmethoden, waarmee je een internationale vergelijking kunt maken. Eén daarvan is de zogeheten citatiescore, het aantal maal dat vakartikelen door anderen worden geciteerd. ‘Dat zegt niet zozeer iets over de maatschappelijke invloed, maar is wél een maat voor de waardering vanuit de wetenschap zelf’, zegt ze.

En wat blijkt: ondanks de gewraakte werkdruk en lage toekenningspercentages presteerde ‘onze’ wetenschap tussen 2015 en 2018 uitmuntend. Bij een vergelijking tussen 21 landen, waaronder meerdere EU-lidstaten, de VS, Australië, China, Japan en Zuid-Korea, eindigt Nederland met gemiddeld 1,31 citaties per artikel op plek 3. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland doen het beter. Bovendien blijken Nederlandse onderzoekers in diezelfde periode het meest productief: ze publiceerden relatief gezien de meeste wetenschappelijke artikelen.

Maar als de Nederlandse wetenschap zo goed presteert, moeten we het achterliggende financieringsmodel dan niet gewoon met rust laten? Als het aan Dijkgraaf ligt veranderen we alleen wat details, waarbij vooral meer ruimte moet komen voor het nemen van verantwoorde risico’s. ‘In de financiële wereld hebben managers bij beleggingen vaak een vast risicobudget. Ze weten: als we alleen veilig beleggen, halen we nooit een hoog rendement.’ Zoiets zou hij ook graag in de Nederlandse wetenschap zien, bijvoorbeeld door een select groepje toponderzoekers een Max Planck-achtige aanstelling te gunnen.

Volgens Vennekens betekent zoiets niet automatisch dat je als land ook beter gaat presteren. ‘In de VS en in Duitsland valt de citatiescore ondanks de aanwezigheid van zulk soort topinstituten met vaste financiering bijvoorbeeld gemiddeld lager uit’, zegt ze. Maar, voegt ze eraan toe: de prestaties en maatschappelijke verwachtingen laten zich uiteindelijk moeilijk vangen in aantallen, citaties en prijzen.

Wetenschap sturen

En projectfinanciering heeft in de praktijk ook voordelen, zegt ze. ‘Uit de Europese potjes halen wij relatief meer geld dan de landen om ons heen.’ Min belangrijk: met het huidige systeem kun je de wetenschap ook enigszins sturen, bijvoorbeeld door onderzoek te financieren dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen.

En de hoge aanvraagdruk en lage toekenningspercentages dan? Daarvoor zijn ook andere oplossingen. Vorig jaar lanceerden NWO en de universiteiten een plan waarin jonge onderzoekers, veelal op tijdelijke contracten, gemakkelijker carrière kunnen maken zónder onderzoeksbeurs, bijvoorbeeld door goed onderwijs te geven. Nu is een universitaire aanstelling nog vaak afhankelijk van of je een zak geld meebrengt. Verander dat en je krijgt hopelijk minder aanvragen.

NWO benadrukt bovendien dat er überhaupt te weinig geld gaat naar onderzoek. ‘Daardoor kunnen we minder aanvragen honoreren dan we zouden willen’, laat een woordvoerder weten.

Volgens Vennekens is het zoeken naar een balans tussen de verschillende vormen van financiering. Naast de nu in Nederland veelgebruikte persoonsgebonden beurzen kun je bijvoorbeeld ook hele onderzoeksgroepen financieren, stelt ze voor. Het liefst op wat langere termijn dan de nu gebruikelijke paar jaar.

Of zulke maatregelen er straks toe leiden dat de creatieve denkers van nu, zoals Dijkgraaf ze noemt, de vrijheid voelen om te dromen kun je moeilijk vaststellen. De evaluatie van de onderzoekspraktijk blijkt uiteindelijk zelf helaas slechts zelden een exacte wetenschap.