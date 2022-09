Het was deze week het beste voorbeeld van de gelikte publiciteitsmachine van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa. Wie op Google zocht op de term ‘Dart’, de naam van de missie die een sonde tienmaal sneller dan een kogel op een verre planetoïde had laten knallen, kreeg iets speciaals voorgeschoteld. Plots schoof Dart door het beeld en boorde zich rechtsboven in de zoekresultaten, waarna de hele pagina trilde en kantelde.

Het is dat soort slimme publiekscommunicatie waar Nasa om bekendstaat. Zo maakt de organisatie bijvoorbeeld bij elke missie een tot in de puntjes verzorgde persbriefing. Bij zowel Dart als bij maanmissie Artemis 1 bestond die uit 41 pagina’s vol foto’s, feiten, achtergronden, en strakke infographics. Bij Marswagentje Perseverance, dat begin 2021 op de rode planeet landde, kreeg men zelfs 71 pagina’s vol.

Ook typisch Nasa: dat ze inzien dat het gaaf is om een videocamera de landing van zo’n nieuw Marswagentje te laten filmen, zodat we ons kunnen vergapen aan haarscherpe HD-beelden van de afdaling op een andere planeet. Alsof je parachutespringt in een sciencefictionfilm. Wetenschappelijk heb je er weinig aan, maar het oog wil ook wat.

Misschien niet vreemd dus dat zelfs hier in Nederland talloze mensen rondlopen in T-shirts en sweaters met het Nasa-logo. Gratis reclame voor een Amerikaanse overheidsorganisatie. Raar natuurlijk, maar ook ik heb er eentje in de kast hangen.

Je kunt zo’n shirt dan ook gewoon scoren bij je favoriete kledingketen, terwijl bijvoorbeeld spullen met het logo van onze Europese ESA nergens te bekennen zijn. In de ruimtevaart is Nasa het sterkste ‘merk’.

En toch zit het zelfs die geoliede Amerikaanse publiciteitsmachine weleens tegen. Maanraket SLS, die vorige maand richting ruimte had moeten vertrekken, is bijvoorbeeld nog altijd op aarde. Na verschillende mislukte lanceerpogingen is de raket vanwege een overtrekkende orkaan zelfs weer terug in de loods.

De lancering lijkt bovendien een kwestie van lange adem te worden. Bij de meest recente tanktest – officieel succesvol verlopen – doken weer dezelfde lekkages van vloeibaar waterstof op die eerder tot afblazen van een lanceerpoging leidden. ‘Nasa had tien jaar en bijna vijf miljard dollar om de grondsystemen voor de SLS-raket te ontwerpen’, verzuchtte de Amerikaanse ruimtevaartjournalist Eric Berger daarom op Twitter. ‘Om nog maar te zwijgen van de dertig jaar ervaring die ze hebben met het voltanken van de spaceshuttles.’ Geen goede beurt, dus.

De volgende poging het maan-blazoen weer op te poetsen volgt ergens half november, suggereerde Nasa-directeur Bill Nelson daarom onlangs op een persbijeenkomst. De SLS-raket kan dan alsnog worden gelanceerd.

Althans: als we Nelson zomaar moeten geloven. Communicatie-expert en ruimtevaartingenieur Michel van Baal twijfelde of het geen theater was, toen ik het hem onlangs op Twitter vroeg. ‘Het kost ze niks en elke andere mededeling geeft eindeloos gezeur’, schreef hij. Ook als de techniek tegen zit, draait de Nasa-pr dus op volle toeren.