Overlevingskansen van kinderen met kanker beduidend hoger dan dertig jaar geleden

Koningin Maxima tijdens een bezoek aan het naar haar vernoemde centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Beeld ANP

Dit blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Dankzij vernieuwde diagnostiek kunnen artsen tumoren beter lokaliseren en vaststellen in welk stadium de kanker zich bevindt, wat een behandeling op maat vergemakkelijkt. Ook deden vanaf de jaren ‘90 nieuwe behandelingen hun intrede en geven artsen betere combinaties van chemotherapeutische middelen. Nog een verandering: de groep 15-17 jarigen komt in vergelijking met vroeger eerder op een afdeling kinderoncologie terecht, met vaak een intensievere behandeling dan op de volwassenenafdeling.

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 124 duizend mensen de diagnose kanker. Ook bij volwassenen stijgt de zogeheten 5-jaars overleving, met ongeveer 1 procent per jaar naar 66 procent nu. Het aantal nieuwe kankerdiagnoses bij kinderen en tieners is al jarenlang stabiel, met in het laatst gemeten jaar 556 gevallen per jaar. Het soort kanker maakt flink uit voor de overlevingskansen. Zo is bij hodgkinlymfoom, retinoblastoom en kiemceltumoren ruim 95 procent nog in leven vijf jaar na de diagnose. Ter contrast: bij bepaalde vormen van hersenkanker is dit minder dan 70 procent.

De behandeling van kanker verloopt bij kinderen vaak anders dan bij volwassenen. Sommige kankersoorten komen zelfs alleen bij kinderen voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor retinoblastoom, een kankersoort waarbij in het oog een kwaadaardige tumor groeit die ontstaan is uit netvliescellen die tot de leeftijd van 4 jaar nog delen. Daarna is het netvlies volgroeid en kan deze kankersoort niet meer ontstaan. In Nederland krijgen jaarlijks 10 tot 15 kinderen deze diagnose. Leukemie en hersentumoren zijn de meest voorkomende kankersoorten waaraan kinderen overlijden.