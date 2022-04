Over kamikazedrones en knoppen die op de tast te onderscheiden zijn: ‘In een oorlog is gebruiksgemak van levensbelang’

Oorlog en gebruiksgemak zijn met elkaar verbonden. Ook nu, met de oorlog in Oekraïne wordt dat weer duidelijk. Oekraïne is blij met de levering van kamikazedrones door de VS, specifiek omdat deze snel en makkelijk in te zetten zijn. Aan de andere kant, mócht Oekraïne uiteindelijk vliegtuigen van het Westen krijgen, dan moeten dat gek genoeg wel MiG’s van Sovjet-makelij zijn, omdat Oekraïense piloten daarmee hebben getraind en niet met westerse vliegtuigen. Of denk aan de laserpointer op vuurwapens waardoor de schutter niet meer door een vizier hoeft te kijken, maar het simpelweg ‘point en shoot’ wordt, in een griezelige gelijkenis met computergames.

In hun boek User Friendly vertellen Cliff Kuang en Robert Fabricant hoe in de Tweede Wereldoorlog de B-17-bommenwerper, hoewel gevlogen door goed getrainde piloten, keer op keer vlak voor de landing uit de lucht viel. 457 keer maar liefst.

Jarenlang werd dit toegeschreven aan ‘pilot error’, foutje van de piloot. Tot cognitief psycholoog Paul Fitts en luitenant Alphonse Chapanis de cockpit van de B-17 analyseerden en daar twee exact dezelfde schakelaars aantroffen, die ook nog eens vlak naast elkaar zaten. De ene bediende het landingsgestel, de andere klapte de ‘flaps’ uit, waarmee het vliegtuig afremt.

Piloten wilden het landingsgestel uitklappen, maar gebruikten de verkeerde – exact hetzelfde vormgegeven – schakelaar. Bloedlink. Alsof in je auto de volumeknop van de stereo en de motorkapontgrendeling dezelfde soort knop zouden zijn en naast elkaar zouden zitten. Niks fout van de piloot dus, fout van de ontwerper. De oplossing van Chapanis: een systeem van knoppen en hendels die op de tast te onderscheiden zijn door ‘vormcodering’, iets wat je tot op de dag van vandaag in cockpits terugziet. En ver daarbuiten, bijvoorbeeld bij medische apparatuur.

Dat juist in de Tweede Wereldoorlog gebruiksgemak een kritische factor werd was geen toeval. Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden vliegtuigen in rap tempo geavanceerder en gecompliceerder. En er waren grotere aantallen piloten nodig, waardoor de strategie uit WO I – net die paar mensen selecteren die het vermogen hadden om met die ingewikkelde apparaten om te gaan – niet meer houdbaar was. In plaats van de juiste mens te zoeken voor de machine, begon men in WO II de machine aan te passen aan de mens.

Dit wordt gezien als een van de startpunten van de ergonomie, het vakgebied dat gaat over hoe je dingen ontwerpt die zijn afgestemd op de eigenschappen en vaardigheden van mensen, zowel fysiek (pasvorm), cognitief (begrijpelijk) als sensorisch (zicht/gehoor/tast).

Gebruiksgemak gaat over het optimaliseren van prestaties: het bereiken van doelen en het voorkomen van fouten. En daarnaast, hoe makkelijker militair materieel te bedienen is, hoe minder training er hoeft te worden gegeven en des te flexibeler het dus kan worden ingezet. Als er zoveel op het spel staat, wordt gebruiksgemak letterlijk van levensbelang.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk