Over Corrie en stormen: zelfs zoiets neutraals als het weer verslaan blijkt een seksistisch hoofdstuk te bevatten

Orkanen met vrouwennamen konden volgens weermannen van weleer ‘flirten met de kustlijn’. En Corrie van Dijk – de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI – kon er volgens haar werkgever ‘vast wel begrip voor hebben’ dat ze minder verdiende dan haar mannelijke collega’s.

Een schip met een kapotgetrokken anker, een man die zijn sportauto niet uit het opgestoven zand krijgt, de brandweer die omgewaaide bomen verwijdert. De eerste storm in Nederland van 2022 veroorzaakte overlast, maar zal gelukkig niet de geschiedenisboeken ingaan als een killer.

Het opvallendste aan deze westerstorm was misschien wel de naam die het KNMI, samen met Britse en Ierse collega’s, eraan gaf: Corrie. Behalve goed voor grappen op social media – ‘Sorry, mijn naam is Corrie’ – schuilt er een intrigerend verhaal achter. Zelfs iets zo neutraals als het weer blijkt een seksistisch hoofdstuk te bevatten.

Corrie van Dijk was in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI en stond daarmee aan het begin aan de opmars van vrouwen in de wetenschap. Journalisten ontdekten deze week al snel dat Corrie nog leeft. Over haar tijd bij het KNMI zegt de 83-jarige Schiedamse in het AD: ‘Ik verdiende een paar honderd gulden minder dan mijn mannelijke collega’s, weet ik nog. In mijn aanstellingsbrief stond dat ik daar vast wel begrip voor zou hebben.’

Corrie van Dijk aan het werk op het KNMI.

Het hoofdstuk ‘sekse’ in het geschiedenisboek over de meteorologie kent wel meer vreemde lemma’s. Zo werden in de Verenigde Staten tussen 1953 en 1979 orkanen in de Verenigde Staten louter naar vrouwen genoemd, met weermannen die de stormen bijvoorbeeld ‘temperamentvol’ noemden, of de stormverplaatsing typeerden als ‘flirten met de kustlijn’.

Feministen voerden succesvol campagne om hier verandering in te brengen, niet alleen vanwege de clichés van de weermannen, maar ook omdat het nogal raar is om natuurrampen alleen naar vrouwen te noemen.

Toch was de emancipatie nog niet helemaal voltooid, concludeerde Arizona State University in een door de media gretig verspreid onderzoek uit 2014. De wetenschappers stellen dat stormen met vrouwelijke namen het dodelijkst zijn, met als verklaring dat het publiek een ‘vrouwenstorm’ minder bedreigend zou vinden en daardoor te weinig voorzorgsmaatregelen zou nemen.

Een mythe die hardnekkig standhoudt, zelfs al maakten andere onderzoekers al snel methodologisch gehakt van deze studie. Zo was er onder meer onvoldoende rekening gehouden met het feit dat die zware stormen, en dus ook de dodelijkste exemplaren, decennialang alleen maar vrouwennamen kregen.

Met al dat gedoe vraag je je af waarom meteorologen überhaupt namen geven aan stormen, en ze niet bijvoorbeeld nummeren? Daar zit toch een gedachte achter, aldus het KNMI, dat pas in 2019 begon met namen uitdelen aan stormen. Zo blijkt uit Brits onderzoek ‘dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaarlijk weer verhoogt, een consistente boodschap aan het publiek geeft en mensen ertoe aanzet actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen.’

En dus zal de discussie doorgaan, over de naamgeving van stormen en of de naam wel of geen goede keuze is. Niet alleen de wind zelf, maar ook de naam kan daarbij overigens schade veroorzaken. Zo daalde de populariteit van de babynaam Katrina in de Verenigde Staten aanzienlijk nadat orkaan Katrina aan ruim 1.800 mensen het leven had gekost.

Storm Corrie was dat betreft precies goed: weinig groot leed, maar hard genoeg om indruk te maken op elke fietser en strandganger. En dan ook nog het mooie verhaal erbij van Corrie van Dijk zelf.

De naam Corrie was vroeger redelijk gangbaar, maar volgens de Nederlandse Voornamenbank krijgen baby’s ’m de laatste jaren zelden of nooit meer. Wellicht dat er nu hernieuwde interesse is. Zou mooi zijn, de comeback van Corrie.