Ouderdomsgoeroe haalt 68 jaar oud raadsel in de wiskunde uit de knoop

Een kwestie van geluk?

Het wachten is op iemand die een willekeurig netwerk met zes kleuren inkleurt

Volgens Heule heeft De Grey behoorlijk veel geluk gehad met zijn bewijs. 'Zijn bewijs bestaat uit twee delen, waarvan het eerste het best is onderbouwd, waarna veel lomp probeerwerk het afmaakt. En uit mijn experimenten blijkt dat dat eerste deel niet eens echt nodig was geweest.'



Zijn collega Gijswijt in Delft noemt het nieuwe resultaat niettemin een grote verrassing. 'Vooral omdat de voortgang mogelijk blijkt zonder diepe wiskundige theorie.' Vandaar ook dat een relatieve amateur als De Grey ermee kan komen.



Een echt definitief eindpunt is ook De Grey's bewijs niet, omdat het aantal kleuren weliswaar minimaal vijf is, maar is het echt vijf? Of toch zes, immers ook minder dan zeven? Het wachten, zegt Gijswijt, is op iemand die een willekeurig netwerk met zes kleuren inkleurt. Er bestaat een kleuring van de Amerikaanse wiskundecolumnist Edward Pegg met zeven kleuren, waarvan één kleur minder dan 1 procent nodig is. Bijna goed, maar geen hard bewijs.



En waarvoor precies? Er is geen praktisch nut van het Nelson-probleem, zegt Heule in Texas, behalve dat het computerbewijzen op de proef kan stellen. Volgens Gijswijt zijn er wel verwante vraagstukken in de informatietheorie. 'Maar in feite is het zuivere wiskunde. Intrigerend. Simpel. En lastig. En wie weet levert de speurtocht naar de oplossing wel interessante nieuwe bruikbare ideeën op.'