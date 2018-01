Orde en regelmaat in de kosmos? De eerste sterrenstelsels vertoonden dit al in hun peutertijd

In de peuterspeelzaal is het rumoeriger dan in het verzorgingstehuis. Niet zo gek: op jonge leeftijd zijn we nog lekker energiek en chaotisch; bedaard hoort meer bij bejaard. Maar wat hier op aarde geldt, geldt niet per se in het heelal. Nieuwe metingen aan piepjonge, extreem verre sterrenstelsels laten zien dat die soms al net zo statig en regelmatig ronddraaien als ons eigen Melkwegstelsel. En dat is al vele miljarden jaren oud.



De eerste sterrenstelsels ontstonden door het samenklonteren van grote gaswolken in het jonge heelal.