Oproep: welke Grote Vraag wilt u graag beantwoord zien door wetenschappers?

Vraagtekens compilatie Beeld Kate Isobel Scott

Wat gaat er om in het hoofd van een baby? Wat was er voor de oerknal? Bestaat God? Kunnen we de veroudering stoppen? Het waren niet de makkelijkste vragen die lezers ons vorig jaar instuurden voor onze zomerserie. Maar dat was dan ook precies de bedoeling.

Ruim vijfhonderd lezers stuurden destijds Grote Vragen in, waarna de wetenschapsredactie op de poorten van universiteiten klopte om rond te vragen of er iemand thuis was die het antwoord wist. Het leverde vaak verrassende inzichten op en zelfs als het ultieme antwoord uitbleef, was de wetenschappelijke zoektocht naar antwoorden minstens zo interessant.

Over de auteur

Tonie Mudde is chef van de wetenschapsredactie

Zo bleek bij een reportage in het babylab dat foetussen al een werkgeheugen hebben en baby’s zich al vanaf een half jaar kunnen verplaatsen in een ander, het startpunt van empathie. En voor wie droomt van het eeuwige leven: op Paaseiland is al een stofje gevonden dat de afbraak van beschadigde, foute eiwitten stimuleert en daardoor ontstekingen tegengaat. Geef het aan beestjes als wormen, vliegen en muizen en ze leven langer. De weg van proefdier naar mens is altijd lang en hobbelig, maar toch, het broeit en gist in het anti-verouderingsonderzoek.

Of God bestaat? Zelfs daar blijken wetenschappers experimenten voor te bedenken. Bij één daarvan gingen vrijwilligers bidden voor zieke hartpatiënten, met een opmerkelijk resultaat. De patiënten die wisten dat er voor hen werd gebeden gingen juist váker dood - mogelijk omdat ze nerveus werden van het idee van al die mensen die voor hen aan het bidden waren. Of dat het ultieme bewijs is of er zoiets bestaat als God of een hemel? Welnee, maar de zoektocht naar het antwoord is fascinerend, neem alleen al de interviews met mensen met bijna-doodervaringen. Wat zien ze? Vertonen hun verhalen overeenkomsten? En hoe zijn die te verklaren?

De Grote Vragen zijn natuurlijk niet op na één zomer. En daarom nodigen we u van harte uit om weer in te sturen. Met welke knagende, diep existentiële of simpelweg leuke vraag loopt u rond? Stuur uw vraag in zodat wij de beste lezersvragen kunnen voorleggen aan de knapste koppen.