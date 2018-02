Opgetrokken wenkbrauwen onder spinnenexperts: 100 miljoen jaar oud exemplaar met staart ontdekt

Het spinnetje gebruikte die staart waarschijnlijk als een soort antenne om zijn omgeving te bevoelen, noteren twee onderzoeksteams deze week in het vakblad Nature Ecology & Evolution. Minder overeenstemming heerst er over wat het diertje precies is: een voorloper van de hedendaagse spin of een allang uitgestorven zijtak van de evolutie?



De spinnetjes, waarvan de experts in het vakblad er vier beschrijven, zitten in barnsteen, versteende hars. In Myanmar worden geregeld sensationele barnsteenfossielen gevonden.