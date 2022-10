Open stadions vol blazende airco’s en dan toch de bewering dat het WK in Qatar het klimaat niet schaadt

In Qatar blazen high tech airco’s de voetballers en fans koelte toe tijdens de wedstrijden. In een open stadion. En toch is het toernooi volgens de organisatoren klimaatneutraal. Hoe zit dat?

Het WK voetbal mag dan in Qatar zijn, spelers en fans hoeven in de stadions niet te vrezen voor een zonnesteek. Het evenement was oorspronkelijk gepland in de zomermaanden van 2022, maar de Fifa ontdekte na de toewijzing aan Qatar dat het dan best warm kan zijn in het Arabische Emiraat, met temperaturen die kunnen oplopen tot ruim boven de 40 graden. Dat was zonder ingrijpen een soort wandelvoetbal geworden met om de minuut drinkpauzes, dus besloot de organisatie het toernooi te verplaatsen richting winter.

20 november is nu de aftrap van de openingswedstrijd, een moment waarop in Qatar het kwik zakt tot zo’n 26 graden. Nog steeds behoorlijk warm, maar daar zijn gelukkig de airco’s van werktuigbouwkundige Saud Ghani, ook wel ‘dr. Cool’ genoemd door zijn collega’s.

Samen met zijn collega’s stond hij voor een grote uitdaging: sporters en tienduizenden fans koel houden in stadions waar het dak open staat. Terwijl buiten de zon brandt. Ghani haalde alles uit de kast, onder andere met 3d-geprinte maquettes van stadions waarin hij met rook en lasers de luchtcirculatie kon simuleren. Zo kwam hij tot slim gevormde gedeeltelijke overkappingen en een enorme hoeveelheid blazers rond het veld en bij de stoeltjes van de toeschouwers, die zorgen voor een koele bubbel.

De benodigde energie voor de airco komt van een groot nieuw park vol zonnepanelen, waardoor het voor de argeloze toeschouwer kan lijken alsof het allemaal één groot klimatologisch walhalla is, daar op dat WK. De organisatie claimt zelfs voor het eerst een helemaal CO2-neutraal WK te organiseren, onder meer door relatief weinig binnenlandse reizen (de stadions liggen dicht bij elkaar) en CO2-compensatie van vluchten.

Zou het echt? Tijd om de VAR in te schakelen, om de boel rustig te beoordelen. Wat meteen al opvalt: leuk die stadionairco’s die op zonne-energie draaien, maar van het totale jaarlijkse energieverbruik in Qatar leveren duurzame energiebronnen slechts 1 procent. En het verbruik van de airco’s is sowieso een peuleschil op de hele CO2-balans van zo’n toernooi.

De non-profit organisatie Carbon Market Watch wijst erop dat de organisatie zich veel te rijk rekent door de CO2-uitstoot van de bouw van de stadions uit te smeren over de totale levensduur. Dit onder het motto ‘na het WK gebruiken we die stadions heus ook nog!’

In Qatar wonen minder dan 2,8 miljoen mensen, die het voor de toewijzing van het WK deden met één groot voetbalstadion. Voor het toernooi zijn er zeven bijgebouwd. Je maakt mij niet wijs dat die ook na het WK elk weekend vol uitzinnige fans of concertgangers zitten. Een van de sponsoren van de Fifa en het toernooi is trouwens Qatar Airways, met een belang om zoveel mogelijk passagiers de wereld over te transporteren op een van de minst klimaatvriendelijke transportwijzen.

Het WK in Qatar klimaatneutraal? Rode kaart, douchen! Kort en koud graag.