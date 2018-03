Opeens zien we Jupiter vanuit een hele andere hoek

Vanaf de aarde zien we Jupiter altijd van opzij. Juno vliegt echter over de polen van de planeet, en biedt een compleet nieuw beeld. Subtiele zwaartekrachtmetingen leveren ook informatie op over het inwendige - daar was tot nu toe weinig over bekend. In Nature zijn deze week de nieuwste resultaten gepubliceerd. De van oorsprong Argentijnse planeetonderzoekster Yamila Miguel van de Leidse Sterrewacht is lid van het onderzoeksteam. 'De wolkenbanden op Jupiter werden eeuwen geleden al ontdekt door Galilei', zegt ze. 'Dat we nu ook eindelijk het inwendige kunnen bestuderen, is echt heel opwindend.'



Er was al bekend dat de straalstromen alleen in de buitenste lagen van de dampkring optreden, maar uit metingen aan het zwaartekrachtveld blijkt nu dat ze toch tot een diepte van 3.000 kilometer reiken. 'Dat was voor iedereen een verrassing', zegt Miguel. Op nóg grotere diepte gedraagt het gas van Jupiter zich als een vloeistof, en draait de planeet met één vaste rotatieperiode rond, ongeveer eens in de tien uur.