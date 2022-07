Op reis in Europa met de wetenschapsredactie: dit zijn de leukere dieren om in het wild te bekijken

Beeld Deborah van der Schaaf

Ga naar Gibraltar voor Berberapen

Voor apen ga je doorgaans naar de dierentuin, maar wie ze in het wild wil zien, kan ook in Europa terecht. Naar Gibraltar, dat uitgestoken vingertje dat in het zuiden van Spanje hardnekkig naar Marokko wijst. Op de rots van Gibraltar leven zo’n tweehonderd berberapen, de enige makaken die buiten Azië voorkomen.

Hoe wild die apen precies zijn, is onderwerp van discussie. Het is niet precies bekend hoe de van oorsprong Noord-Afrikaanse apen voet aan Europees land hebben gekregen. Mogelijk zijn ze tussen de 8ste en 15de eeuw vanuit Noord-Afrika uitgezet door de Moren, die Spanje bezet hielden. Dna-onderzoek bevestigde in elk geval verwantschap tussen de apen op Gibraltar en berberapen uit twee Noord-Afrikaanse landen.

Feit is ook dat Winston Churchill zo aan de apen was gehecht dat hij in 1942 extra dieren liet overkomen om de kolonie op het Britse grondgebied voor uitsterven te behoeden. Ze zitten er tot op de dag van vandaag, en ontvangen de toeristen met open armen – als ze er geen damesrokjes mee optillen en tasjes mee leegroven.

Op de rots van Gibraltar leven zo’n tweehonderd berberapen. Beeld Getty

Zie de lammergier vliegen in de Pyreneeën

Vogelliefhebbers kunnen in heel Europa terecht voor bijzondere soorten, maar omdat het vakantie is, kiezen we voor makkelijk scoren. Geen gepriegel met kbv’tjes (Kleine Bruine Vogeltjes van onbestemde soort), maar op zoek naar de grootste vogel van Europa: de lammergier. Die is te vinden in de Spaanse Pyreneeën en de Picos de Europa. Daar slaat de aaseter zijn vleugels uit, die een spanwijdte hebben van zo'n 3 meter. Met zijn 7 kilo kan hij zo uren op de thermiek door de lucht cirkelen, zonder één vleugelslag. Hem missen is dus zelfs vanuit de hangmat nog een hele kunst.

Een kort signalement van de rover: zijn witte borst bestrijkt hij nogal eens met rode klei; verder te herkennen aan witte kop en lange staart. De roofvogel voedt zich voornamelijk met de botten van dode dieren , een bron van kalk en eiwit. Grote botten laat hij van hoog uit de lucht vallen, zodat ze op rotsen uiteenslaan.

De soort was door vervolging en vergiftiging vorige eeuw bijna uitgestorven. Door bescherming en herintroducties ligt het aantal broedparen nu rond de tweehonderd. Gemiddeld eenmaal per jaar raakt een lammergier uit koers of lokt een geurspoor hem onze kant op. Afgelopen jaren werd hij gezien boven Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Dat scheelt de vogelaar een hoop reiskosten.

Lammergier Beeld Universal Images Group via Getty

Bezoek de Plitvice-meren in Kroatië voor beren, oehoe en auerhoen

Tik op Google ‘Mooiste natuurgebied Europa’ in, en negen van de tien keer komen – leve de algoritmen – de Kroatische Plitvice-meren op. Om z’n azuurblauwe meren en watervallen, maar ook om de dierenrijkdom in dit Unesco-Werelderfgoed. De Europese bruine beer, de wolf en zeldzame vogels als de oehoe en het auerhoen kunnen uw pad kruisen.

Voor die wolf hoeft de Nederlander zijn bed niet meer uit, maar de bruine beer en het auerhoen blijven vooralsnog bijzonderheden. In het wild is de beer stukken minder aaibaar dan in de klassieker Welterusten, Kleine Beer van de Ierse kinderboekenschrijver Martin Waddell; afstand is geboden.

Het auerhoen lijkt op het korhoen, waarvan de laatste (uitgezette) exemplaren nog voorkomen op de Sallandse Heuvelrug, maar is een stuk groter. ‘Als je tijdens de lente ooit oog in oog komt te staan ​​met een auerhoen, dan is de kans groot dat je dat je hele leven niet meer vergeet’, schreef fotograaf Stefan Gerrits in natuurtijdschrift Roots. Hij zag in paartijd de imposante zwarte vogel met testosteron gevuld op hem afstormen. Hij kon het navertellen.

Westerse auerhoen Beeld Universal Images Group via Getty

Ontmoet de bultrug rond het schiereiland Dingle (Ierland)

Toegegeven: de bultrug is een walvis die zich ook in de Noordzee vertoont, maar dat blijft een incidentele vergissing (of verstoring – daar zijn de geleerden nog niet uit). De walvisspotter die meer kans wil maken op een ontmoeting, kan onder meer terecht rond Ierland, waarvan de westkust op de vaste trekroute (van wel 5.000 kilometer enkele reis) van de vis ligt. Daar duikt het bakbeest – lengte tot 18 meter, gewicht tot 30 duizend kilo – op in zijn jacht op krill, de garnaalachtige die als hoofdgerecht op de menukaart van de bultrug staat.

Een ‘vrolijke, zingende walvis’, noemt het Wereld Natuur Fonds de bultrug op z’n website. Om vrouwtjes te lokken kunnen de mannetjes urenlang onder water ‘zingen’. Maar zien hoe de enorme walvis, herkenbaar aan de grote voorvinnen en de puistige knobbels op z’n kop, zijn kolossale lijf boven water werpt, is volgens getuigen een adembenemende ervaring.

Bultrug Beeld imageselect

Ga naar de Zwitserse of Oostenrijkse Alpen voor de alpenmarmot

Voor deze ronduit schattige knaagdieren moet je – je verwacht het niet – in de Alpen zijn. Mij overkwam het in de kabelbaan die toeristen omhoogtakelde in de bergen rond het Gardameer, maar vaker worden Oostenrijk en Zwitserland genoemd als de plekken om deze knuffelberen in het wild te zien. Zolang je maar boven de boomgrens bent, tussen 1.800 en 2.200 meter. In die koudere zones leeft hij in gangenstelsels, waarin hij ’s zomers hooi verzamelt voor de winter.

De alpenmarmot, familie van de eekhoorn, doet met zijn verschijning nog het meeste denken aan de bever. Die vooruitstekende knaagtanden, dikke vacht en dat wat plompe voorkomen: niet voor niets doet zijn aandoenlijke gestalte het goed op talloze prullaria in souvenirwinkeltjes.

Schrijver en bergwandelaar Koos van Zomeren schetste in zijn bundel Naar de natuur (2011) hoe zijn hond Stanley alert was op alpenmarmotten, ‘die hem fluitend signaleren, en hem zo ook op zich attent maken’: ‘Als ze wat verder van hun burcht verwijderd zijn, rennen ze meteen weg (wat bij deze dieren altijd een beetje op zaklopen lijkt)’.

Marmotten in de Oostenrijkse Alpen Beeld Getty Images/iStockphoto