‘Op het overbelaste stroomnetwerk werd de zekering een tikkende tijdbom’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe Gerwin Hoogsteen de kwetsbaarheid van ons stroomnetwerk ontdekte.

‘Miljoenen Nederlanders schaffen warmtepompen, zonnepanelen en elektrische auto’s aan om duurzamer te leven. Wat doet die extra belasting met het stroomnet? Dat onderzocht ik in 2015 in Lochem.

‘De energietransitie kwam toen langzaam op gang, maar in het buitenland werden de eerste problemen zichtbaar. Zo raakte in Duitsland het stroomnet overbelast doordat zonnepanelen extra stroom aan het net leverden. In Lochem verzamelde een groep bewoners zich in een energiecoöperatie om hun wijk te verduurzamen. Zij wilden weten of het stroomnet de extra belasting aankon en vroegen ons dat te testen.

‘Het experiment was een stresstest. Zo’n twintig bewoners zouden tegelijkertijd elektrische auto’s opladen en hun ovens aanzetten. Wij registreerden het stroomverbruik, zowel bij mensen thuis als in de wijk. Netbeheerder Liander sloot een weddenschap met de bewoners: als de stroom uitviel, zouden ze allemaal een fles champagne krijgen. Na een uur viel de stroom uit, toen het experiment bijna voorbij was. De bewoners waren meteen in een feeststemming.

‘Vooraf hadden wij als wetenschappers onze twijfels: op basis van onze berekeningen en eerdere metingen zou het echt kantje boord worden. Het uitvallen van de stroom was dus geen verrassing. Maar hoe het net overbelast raakte, dat hadden we niet voorspeld.

‘Wat bleek: het net kon de extra belasting niet aan omdat aangesloten apparaten inefficiënt waren ingedeeld. Elke elektriciteitskabel bestaat uit drie aparte kabels met evenveel capaciteit. Bij een nette verdeling zou die extra belasting geen problemen opleveren, en voor het experiment leek dat ook het geval te zijn. Nu bleek opeens dat 50 procent van de extra stroom door één kabel liep.

‘Als installateurs een laadpaal of zonnepanelen plaatsen, houden ze niet altijd bij aan welke kabel ze die verbinden. Ze kiezen voor een vrije kabel of een makkelijke aansluiting, terwijl dat niet altijd het meest efficiënt is. Een bewoner beweerde dat hij zijn auto oplaadde met zijn eigen zonnestroom. Volgens de metingen zaten zijn laadpaal en zonnepanelen niet op dezelfde kabel: hij pompte de stroom het net in en trok dezelfde hoeveelheid er weer uit.

‘Die overbelasting was bovendien onverwacht gevaarlijk. De stroom viel uit doordat de zekering doorbrandde in de transformator, waar de stroom in de wijk aansloot op het middenspanningsnet. Dat gebeurt normaal alleen bij kortsluiting. Hier ging het om een minder heftige maar langere belasting: er kwam veel warmte vrij en het plastic rondom de installatie smolt weg. De zekering werd tijdens het experiment een tikkende tijdbom.

‘Dit was een nieuwe wijk met een stevige stroomcapaciteit; bijna elke wijk in Nederland staat er minstens even slecht voor. De huidige energiecrisis haalt de problemen een paar jaar naar voren: enerzijds gebruiken we minder stroom, anderzijds staan mensen in de rij voor zonnepanelen en warmtepompen. We hebben nu nog weinig stroomstoringen en alles lijkt goed te gaan, maar we zijn niet voorbereid op de toekomst.

‘We kunnen niet alle straten openbreken om de kabels te vervangen, dus we moeten kijken naar slimme oplossingen: je auto ’s nachts opladen, of overdag water opwarmen met zonne-energie. Als we het opwekken en verbruiken van energie beter op elkaar afstemmen, dan kunnen de meeste wijken die extra belasting aan. Daarvoor moet de consument actief meewerken: het energienet, dat ben jij.’

Gerwin Hoogsteen Beeld Universiteit Twente

Gerwin Hoogsteen is onderzoeker bij de faculteit elektrotechniek, wiskunde en informatica aan de Universiteit Twente. Hij onderzoekt slimme energienetten, die vraag en aanbod in het energieverbruik op elkaar moeten afstemmen.