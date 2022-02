Is het een kraan, een stuur of een vliegtuigje? Het is niet vaak dat er iets op een wasbak gemonteerd zit waar je zó alle kanten mee op kunt. Ik neig toch naar kraan. Het ding zit in een restauranttoilet, op de plek van een kraan en het heeft het materiaalgebruik van een kraan, alleen is de vormgeving totaal niet kraan. Op een of andere manier zijn restaurant-wc’s dé plek om exotische kranen te monteren, waardoor je regelmatig na je toiletbezoek met een broek vol spetters terug naar je tafel loopt en je je genoodzaakt ziet om naar de andere gasten te roepen: ‘Water. Het is gewoon water.’

Gelukkig zitten er op deze kraan instructiestickers. Op de twee soortement handgrepen die aan de zijkant uit de kraan steken, zitten opvallende blauwe stickers: ‘Plaats handen hieronder om te drogen. Wacht tot de lucht geactiveerd wordt.’ Juistem, we hebben hier dus te maken met een kraan met ingebouwde handendroger van Dyson.

Ik was mijn handen licht verkrampt, bang als ik ben om per ongeluk de blazer te activeren, en droog daarna mijn handen onder de vleugels. Het voelt wat gekunsteld.

Misschien is het ook een gebrek aan routine. De waterkraanhandendrogercombinatie is tenslotte een nieuw product en dan ook nog een hybride, die meerdere functies combineert. Veel van onze kennis over hoe je met een product of productcategorie omgaat ontwikkelen we op basis van eerdere ervaringen.

De BBC wilde in 2009 het destijds 30-jarige bestaan van de Sony-walkman luister bijzetten en vroeg de 13-jarige Scott Campbell om een week lang zijn iPod – op dat moment het toppunt van coolness en gebruiksgemak – om te ruilen voor een walkman. Ondanks dat de walkman ook ooit het toppunt van coolness en gebruiksgemak was, had Scott moeite met het apparaat. Pas na drie dagen kwam hij erachter dat je de cassette om kon draaien om meer liedjes te horen. Ook dacht hij aanvankelijk dat de knop ‘metal/normal’ een equalizer-instelling was in plaats van voor het type cassette dat je afspeelt. Een product dat voor de generatie die het gebruikte volslagen vanzelfsprekend was, was één generatie later grotendeels onbegrijpelijk en volledig achterhaald.

De waterkraanhandendroogdinges is een nieuwe productcategorie. Dus als we die voor het eerst tegenkomen hebben we, net als Scott met de walkman, nog geen voorkennis over wat het is en hoe ’ie werkt. Dat moet Dyson aan ons uitleggen. Uitleggen wat het is wordt gedaan met een sticker op de spiegel: ‘Droog uw handen boven de wasbak met nieuwste Airblade-technologie’. Vervolgens zijn de genoemde handgrepen en de stickers daarop de gebruikshints die ons moeten helpen te snappen hoe het ding te gebruiken.

Ik miste wel nog een sticker: ‘Natgespetterde broeken niet proberen te drogen bij deze waterkraanhandendroogdinges, want dan activeer je ook de kraan.’

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk