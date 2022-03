Oorlog in Oekraïne zet ook verhoudingen in de ruimte op scherp: uitstel lancering Europese Marslander

Marskarretje Rosalind Franklin. Beeld ESA

Eerder werd de lancering al uitgesteld wegens vertragingen door (onder meer) corona. Oorspronkelijk stond de Exomars-missie, met daarin lander Rosland Franklin, namelijk gepland voor juli 2020, dezelfde maand als waarin de Amerikaanse tegenhanger Perseverance en de Chinese Marsmissie Tianwen-1 vertrokken. Beide missies zijn inmiddels op Mars gearriveerd.

In een ‘statement over samenwerking met Rusland’ maakte de ruimtevaartorganisatie maandag bekend dat de lancering dit jaar ‘zeer onwaarschijnlijk’ is. Reden is de invoering van sancties tegen Rusland, die ook in de ruimtevaart gevolgen hebben.

‘We onderzoeken die gevolgen voor elk van onze programma's waarin we samenwerken met het Russische staatsruimtevaartagentschap Roscosmos’, schrijft ESA onder meer in de verklaring.

Eerder besloot Rusland al de lancering van zijn Sojoez-raketten stil te leggen vanuit Kourou, Frans-Guyana, de locatie van de Europese ‘space port’, de plek vanaf waar ESA ook zijn eigen raketten lanceert. Ook werd het Roscosmos-personeel op de basis terug naar Rusland gehaald.

‘We zullen voor elke Europese lading kijken welk lanceervoertuig nu het beste past’, schrijft ESA. Het agentschap werkt onder meer aan de nieuwe Ariane-6-raket, opvolger van de succesvolle Ariane 5, die eerder bijvoorbeeld de ruimtetelescoop James Webb lanceerde.

Volgens ruimtevaartingenieur Erik Laan, die onder meer opdrachten doet voor onderaannemers van Esa, komt mogelijk ook de European Robotic Arm (ERA) in de problemen. De arm, die vorig jaar na een ontwikkelingstraject van 35 jaar eindelijk succesvol werd gelanceerd, moet binnenkort definitief aan de slag gaan. Alleen zit hij op het Russische deel van het ruimtestation. ‘ERA kan en gaat niet lopen zonder de Russen’, zegt Laan.

‘ISS kan neerstorten’

Het uitstel van Exomars, een van ESA's belangrijkste missies, tekent hoe de oorlog in Oekraïne ook de spanningen in de ruimte steeds verder opschroeft. Eerder al dreigde het Russische hoofd van Roscosmos dat ‘het internationale ruimtestation ISS kan neerstorten op Amerika of Europa’ als de Verenigde Staten hun geplande sancties zouden doorzetten.

Maar zelfs als Rusland die suggestie zou uitvoeren en de motoren zou uitschakelen, is er nog een uitweg. Zo zou een voertuig dat het station met extra brandstof bezoekt uitkomst kunnen bieden. Dat kunnen bijvoorbeeld ook de Crew Dragon capsules zijn van SpaceX, een Amerikaans bedrijf.

Eigenaar Elon Musk suggereerde al dat SpaceX daartoe bereid zou zijn, door op de tweet waarin Roscosmos-hoofd Rogozin schreef ‘[...] wie zal het ISS beschermen van een ongecontroleerde val terug naar aarde’, te antwoorden met een logo van zijn eigen bedrijf.

‘Ik denk alleen wel dat ze daarvoor een nieuw ontwerp van de Crew Dragon moeten maken’, zegt Laan. Volgens hem is de brandstofcapaciteit van de schepen van SpaceX op dit moment niet toereikend. ‘Het zijn geen moeilijke aanpassingen, maar het kost wel tijd’, zegt Laan.

Wel lanceren

Overigens ligt momenteel niet alles in de ruimte stil. Zo lijkt de lancering van 36 internetsatellieten van het bedrijf OneWeb, uit onder meer Engeland en de Verenigde Staten, aanstaande vrijdag gewoon door te gaan, zo liet Roscosmos weten. De lancering is al ingekocht en betaald, waardoor de nieuwe sancties er geen invloed op hebben.

Ook gaat de samenwerking op het ISS vooralsnog door. Volgens de huidige planning zal de Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei op 30 maart ‘gewoon’ met een Russische Sojoez terugkeren naar aarde. Dat bevestigde Nasa maandag tijdens een persconferentie.