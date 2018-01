Ook u kunt straks een kunstmatig intelligent model bouwen: Google presenteert AI voor de massa

Vanaf vandaag komt daar mogelijk verandering in, want Google heeft zijn machine learning-algoritmes opengesteld voor het publiek. Iedereen, van kleine bedrijven tot wetenschappers tot journalisten, kan nu gebruik maken van Googles technologie, via Cloud AutoML. Met behulp van puzzelblokjes kunnen gebruikers zonder al te veel moeite hun eigen, op maat gesneden AI-modellen bouwen. In eerste instantie zijn de toepassingen gericht op beeldherkenning, later volgen tekst- en spraaktoepassingen.



Google heeft hoge verwachtingen van de dienst. 'Wereldwijd staan 21 miljoen ontwikkelaars klaar om aan de slag te gaan', zegt Fei Fei Li, wetenschappelijk leider van Googles Cloud AI afdeling. Als meer en meer gebruikers toegang krijgen en hun eigen AI-toepassingen bouwen, zal dit de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie verder versnellen, is de verwachting.



De AI van Google maakt gebruikt van supervised learning. Hierbij voeren gebruikers het systeem afbeeldingen met labels waarin staat wat er te zien is. Daarop maakt het een model waarmee het nieuwe afbeeldingen zelf kan labelen.