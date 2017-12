Ook onder vrouwen is kanker nu doodsoorzaak nummer één

Van de 149 duizend Nederlanders die in 2016 overleden, stierf 30 procent aan kanker en 26 procent aan hart- en vaatziekten. 20.700 vrouwen overleden aan kanker en 20.500 aan hart-en vaatziekten. In datzelfde jaar stierven 24.500 mannen aan kanker.



Sinds 1970 is het aantal doden door kanker zowel bij mannen als bij vrouwen toegenomen, maar het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten is gedaald.



'Hoewel het absolute aantal sterfgevallen aan kanker jaarlijks toeneemt, neemt het relatief gezien af', meldt het CBS. 'Als rekening wordt gehouden met de bevolkingsgroei en de vergrijzing, is de kankersterfte sinds eind jaren tachtig gedaald. De daling is vooral bij mannen opgetreden. Bij vrouwen is de daling gering, vooral door de toename van longkankersterfte, die samenhangt met het rookgedrag van enkele decennia geleden.'