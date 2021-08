Ook na nieuwe berekening bestaat kleine kans dat ‘gevaarlijke’ planetoïde Bennu ooit botst met de aarde

Planetoïde Bennu kan in de toekomst misschien inslaan op aarde. Beeld AP

Dat maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa vanavond bekend tijdens een speciaal belegde persconferentie. De kansen op een catastrofale ontmoeting zijn wel zeer gering, blijkt uit een begeleidend artikel in vakblad Icarus.

De kans op een botsing doet zich pas ná 2135 voor, wanneer de planetoïde zeer dicht langs de aarde raast. De zwaartekracht van de aarde past Bennu’s baan dan zodanig aan dat een botsing bij een volgende passage mogelijk wordt.

Het bezoek van ruimteschip Osiris-Rex aan Bennu, vorig jaar, zorgde ervoor dat wetenschappers de toekomstige baan van de planetoïde nu tot op zo’n twee meter nauwkeurig konden bepalen. ‘De grootte van een basketbalspeler’, zei hoofdauteur Davide Farnocchia. De kans dat de ruimterots tussen 2135 en 2300 inslaat bleek na de nieuwe analyse zo’n 1 op 1.750. In september 2182 is de kans op botsing het grootst.

Hollywoodachtige megastenen

Ruimtevaartorganisaties NASA en ESA werken samen aan missies om planetoïden op weg naar inslag van richting te laten veranderen. Daarbij gaat de meeste aandacht niet uit naar Hollywoodachtige megastenen die complete landen in puin kunnen leggen, maar naar kleinere, nog altijd gevaarlijke ruimterotsen van honderden meters groot. Bennu wordt vanwege de realistische kans op inslag beschouwd als één van de twee gevaarlijkste ruimterotsen uit die categorie.

De nieuwe baanbepaling is een interessante bijvangst voor de Osiris-Rex-missie, die een ander hoofddoel had bij Bennu, zo’n 321 miljoen kilometer van hier. Daar verzamelde de sonde oktober vorig jaar materiaal van het oppervlak van de planetoïde, in de hoop nieuwe bewijsstukken te vinden die ons helpen de geschiedenis van het zonnestelsel én de aarde te reconstrueren. Planetoïden zoals Bennu zijn namelijk de overgebleven klonten van de beslagkom waarin moeder natuur ruim 4,5 miljard jaar terug de aarde en overige planeten kneedde. In het binnenste van Bennu schuilen relatief ongerepte bestandsdelen van dat beslag.

Het materiaal dat Osiris-Rex op Bennu verzamelde, is op weg naar aarde, zodat het in laboratoria kan worden bestudeerd. Het is de grootste verzameling buitenaards materiaal sinds astronauten van de Apollo-missies maanstenen naar aarde vervoerden. De verwachte levering van het kostbare gruis vindt plaats in 2023.

De belangrijkste resterende onzekerheid in het bepalen van de baan van Bennu schuilt momenteel in de invloed van de zon. Door opwarming van het materiaal kan de ruimterots een beetje gaan stralen, zodat deze functioneert als een soort zeer zwakke raketmotor. Door het teruggebrachte materiaal te bestuderen, en in kaart te brengen hoe het reageert op zonlicht, kan de baan van Bennu – en de kans op een inslag – nog nauwkeuriger worden bepaald.