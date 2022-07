Ook mijn voorvader, testosteronbom Hendrik, was een gelukzoeker

‘Gelukzoeker-1’ vraagt om een verwijzing naar een kaakchirurg. In Libië is hij dwars door zijn kaak geschoten. Daar was weinig meer van over. Met kunst- en vliegwerk en stukjes bot uit zijn bekken hebben dokters dat elders in Europa een beetje hersteld. Ook tijdens zijn verblijf in een Nederlands azc is hij nog geopereerd. Zijn gezicht ziet er weer redelijk toonbaar uit, maar zijn asielaanvraag is afgewezen. ‘Ze vonden mijn verhaal niet geloofwaardig.’ Daarom zit hij nu bij mij.

Door zijn gebrek aan tanden en kiezen in zijn onderkaak kan hij niet goed eten en is hij dus broodmager. Een gebitsprothese zal niet passen op zo’n rare kaak. En waarvan zou hij implantaten moeten betalen? Ik hoop maar dat een kaakchirurg er toch een oplossing voor weet en schrijf een verwijsbrief. Hij is opgewekt en gelooft dat het goed komt.

‘Gelukzoeker-2’ is een paar jaar ouder dan ik. Ik werk nog na mijn pensioen omdat ik het leuk vind, hij maakt schoon en wast af in restaurantkeukens omdat hij anders niks te eten heeft. Hij woont al vele jaren hier en onderhoudt zijn familie elders op de wereld met zijn schamele, zwart uitbetaalde loon. Nu valt hij om als hij loopt. Zijn verhaal snap ik niet helemaal, maar de oorzaak van zijn malheur is gelijk duidelijk als ik hem onderzoek: zijn bloeddruk is torenhoog en zijn hart maakt het geluid van een piepende en schavende stoomlocomotief. Er zijn waarschijnlijk een paar hartkleppen stuk. Ik schrijf een verwijsbrief voor de cardioloog. De paniek is groot, want opeens beseft hij dat hij wellicht ernstig ziek is. Ik hoop dat ze hem kunnen oplappen, maar ik zie hem nog niet opnieuw met zware pannen zeulen. Geen idee hoe het dan verder moet.

‘Gelukzoeker-3’ is een jonge vrouw met buikklachten die overduidelijk te maken hebben met spanning. Ze werkt zwart, maar haar bazin weigert haar te betalen. Ze moet nu niet alleen de huur van haar kamertje schuldig blijven, maar ze kan ook geen geld overmaken naar de familie elders. Dat durft ze nog niet aan hen te vertellen. Haar tranen stromen.

Een van mijn collega’s zag ’s avonds laat de Gelukzoekers-4, een volkomen ontredderd gezin met een baby’tje met diarree. Al dagen vertwijfeld reizend tussen het grasveld in Ter Apel en opvanglocaties, vrezend dat ze teruggestuurd zouden worden naar het land waar ze na een barre reis bijna letterlijk aanspoelden.

‘Gelukzoeker-5’ is een van mijn voorouders, Hendrik. De jonge ‘testosteronbom’ kwam begin 19de eeuw uit Noord-Duitsland lopen. Daar hadden Napoleon, de Oostenrijkers, de Russen en de Pruisen flink huisgehouden. Bovendien was er geen werk. Hij was boerenknecht en op zoek naar geluk. Hij bezwangerde Cornelia, de piepjonge dochter van zijn baas. Er was geen grens, geen aanmeldcentrum, geen COA, geen medische hulp. Dat Nederland er in twee eeuwen niet in geslaagd is een menswaardig vluchtelingen- en arbeidsmigrantenbeleid te organiseren blijft welbeschouwd even gruwelijk als een kogel door je kaak.

Joost Zaat is huisarts