Ook Jeff Bezos wil naar de maan en wel met dit ruimteschip

Jeff Bezos onthult zijn maanlander. Beeld REUTERS

In 2023 wil Bezos de Blue Moon, een maanlander met de grootte van een bescheiden huisje, met een zacht plofje op het maanoppervlak laten neerdalen. Aan boord: vier voertuigjes die kunnen rondrijden. Ook onmisbaar: nieuw ontworpen raketten die het ding de aardse zwaartekracht kunnen laten ontstijgen, en remraketten die het vehikel niet op de maan te pletter laten slaan.

Beeld REUTERS

Het voertuig zal tussen de 3,5 en 6,5 ton aan vracht mee moeten kunnen nemen. Om dat materiaal vervolgens op het maanoppervlak te kunnen zetten, is er een klein hijskraantje aan boord. Er gaan ook kleine satellieten mee, die tijdens de reis kunnen worden afgeschoten.

Ongeveer een jaar later moet een versie van het ruimteschip volgen die ook mensen kan vervoeren. ‘Het is tijd om terug te keren naar de maan. En om er dit keer te blijven.’

Bezos maakte zijn plannen bekend op een Apple-achtige productpresentatie in Washington, tegen een glimmend decor met sterrenlicht op de muren. ‘Ik wil jullie iets laten zien’, sprak hij, voordat een replica van de Blue Moon werd onthuld.

Op de bijeenkomst werd ook een heleboel níet duidelijk over hoe Bezos zijn ruimtedromen wil verwezenlijken. Hij noemde geen details over vluchtdata, mogelijke klanten en wie er eigenlijk wanneer precies aan boord gaan. Wel sprak hij veel over toekomstige generaties die leven in kolonies van eeuwig rondjes draaiende ruimteschepen.

Jeff Bezos tussen de kinderen bij zijn maanlander Beeld REUTERS

De puissant rijke topman is niet de enige met ruimtevaartplannen. Ook de Nasa wil in 2024, voor het eerst sinds 1972, weer mensen op de maan afleveren. China heeft net een rover op de achterkant van de maan laten landen. Een Israëlisch project mislukte: de lander crashte na de afdaling. En SpaceX, van Tesla-oprichter Elon Musk, wil in 2023 een Japanse miljardair een rondje om de maan laten vliegen.

Nasa zal voor een groot deel afhankelijk zijn van bedrijven als die van Musk en Bezos, nu de ruimtevaartorganisatie een stuk minder budget heeft dan voorheen.