Ook in oorlogstijd vliegt een Amerikaan ‘gewoon’ met de Russen naar internationaal ruimtestation ISS

Van links af: Nasa-astronaut Frank Rubio en Roskosmos-kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin, woensdag kort voor vertrek. Beeld AP

Nog altijd is het laatste kosmische verbindingslijntje tussen Amerika en Rusland niet geknapt. En dat terwijl het de afgelopen dagen in de oorlogsretoriek tussen Rusland en het Westen plots weer over raketten van een heel ander soort ging: de varianten die kernkoppen kunnen dragen.

Een dag nadat de Russische president Poetin verhuld suggereerde dat hij tijdens de oorlog in Oekraïne best eens naar kernwapens zou kunnen grijpen, bleek de historische kosmische samenwerking tussen Rusland en Amerika op het internationale ruimtestation ISS nog altijd robuust. Een Russische Sojoezraket, een neefje overigens van de intercontinentale raketten die kernkoppen kunnen vervoeren, vertrok woensdag namelijk met een Amerikaan en twee Russen vanaf de lanceerbasis Bajkonoer Kosmodroom in Kazachstan richting ISS. Gewoon, zoals dat al vele malen eerder gebeurde.

Rond half 10 ’s avonds Nederlandse tijd opende het luik en werden de nieuwe ISS-bewoners welkom geheten door de zeven mensen die al in het station vertoefden. In totaal zijn aan boord nu vijf Russische kosmonauten, vier Amerikaanse astronauten en de Europese astronaut Samantha Cristoforetti.

De Sojoez MS-22 vertrekt woensdag richting ISS. Beeld AFP

Oplopende spanningen

Dat de vreedzame kosmische samenwerking tussen de partnerlanden van het ISS nog altijd onverminderd doorgaat, is opmerkelijk. Niet alleen vanwege de steeds verder oplopende spanningen tussen de betrokken landen door de oorlog in Oekraïne, maar ook vanwege de steeds steviger retoriek van de leiders van het Russisch ruimtevaartagentschap Roskosmos.

Zo kondigde Joeri Borisov, het nieuwe hoofd van Roskosmos kort na zijn aantreden in juli bijvoorbeeld aan dat hij al rond 2024 wilde stoppen met het ISS. Een dag later nuanceerden medewerkers van zijn organisatie die boodschap meteen: de Russen zouden het ISS pas op z’n vroegst in 2028 willen verlaten. Dat is overigens nog altijd eerder dan de Verenigde Staten, Europa, Canada en Japan, die pas rond 2030 met het station willen stoppen.

Ook de voorganger van Borisov, Dmitri Rogozin, maakte het geregeld bont met zijn uitspraken. Als reactie op westerse sancties dreigde hij in februari bijvoorbeeld nog dat de Russen het ruimtestation zouden kunnen laten neerstorten op de VS of op Europa.

Ook toen bleek de kosmische praktijk een stuk minder weerbarstig dan de felle retoriek. Een kleine maand later vestigden de Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei en de Rus Pjotr Doebrov bijvoorbeeld een gezamenlijk verblijfrecord op het ISS. Diezelfde Vande Hei keerde niet lang daarna terug naar de aarde, ‘gewoon’ met een Russische Sojoez.