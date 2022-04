Ook ik heb een patiënt die misschien nog had kunnen leven als ik maar anders had gehandeld

‘Elke dokter heeft zijn kerkhof’, stelde de huisarts-docent. Hij keek de collegezaal, bomvol snotneuzen als ik van 18, 19 jaar, vorsend aan. Ik classificeerde de opmerking bij de stoeredoktersverhalen, die twee categorieën kennen: medische succesverhalen en medische rampverhalen. Geneeskundestudenten worden geregeld getrakteerd op heroïsche reddersverhalen waarbij de dokter met wapperende witte jas de dood op een haar na te slim af is door snel en listig handelen, liefst nadat andere dokters de deur voor de dood wagenwijd open hadden laten staan en druk waren geweest met gordijntjes sluiten. De medische rampverhalen zijn nogal eens akelig en onsmakelijk, bijvoorbeeld over dokters die dagen druk zoeken naar de oorzaak van koorts bij een patiënt, tot iemand het bed openslaat en een rottend been aantreft. Zoiets.

Het kerkhof van de dokter is helaas meer dan een medisch griezelverhaal, maar een wrange waarheid. Elke arts, elke verpleegkundige mist diagnoses. Maakt fouten. En als een patiënt dan overlijdt, voelt het ook alsof die persoon door jou op het kerkhof is beland.

Ook ik heb een patiënt, bij wie ik denk dat hij misschien nog had kunnen leven, als ik maar anders had gehandeld. Hoogstwaarschijnlijk was hij toch overleden, maar achteraf zou ik het zeker anders hebben aangepakt en misschien, heel misschien had hij dan een kans gehad om het te overleven. Ik voelde me vreselijk, en durfde uit schuldgevoel en schaamte eerst nauwelijks terug naar mijn werk. Met mijn collega’s heb ik naderhand uitvoerig besproken op welk moment ik welke medische keuzen had en waarom ik toen welke beslissingen heb genomen.

Want wat we kunnen en moeten doen, is leren van onze fouten en dan verder leven met onze fouten.

Een akelig gegeven is dat er op elk medisch kerkhof ook spoken rondwaren: onbekenden, bij wie iets gemist is, of nagelaten, iets wat net dat verschil had kunnen maken, waardoor die persoon niet was overleden. En je weet het als dokter niet eens. En omdat je het niet weet, kun je die fout een volgende keer niet voorkomen. Het helpt hierbij om fouten met elkaar te bespreken, want je leert evengoed van de fouten van anderen. We hebben in Nederland gelukkig toenemend een medische cultuur waarin foutbesprekingen normaal zijn. Dit is heel belangrijk om het aantal medische missers te minimaliseren.

Die cultuur wordt helaas ook bedreigd. In de Verenigde Staten diende verpleegkundige RaDonda Vaught een patiënt per ongeluk een verkeerd medicijn toe, waarop de patiënt overleed. Ze gaf direct haar fout toe en betuigde diepe spijt aan de familie. Ze had nog nooit eerder een medische misser gemaakt. Afgelopen maand is ze veroordeeld tot maximaal 12 jaar celstraf. Hierna zijn in de Verenigde Staten veel verpleegkundigen direct gestopt met hun werk, in de wetenschap dat ook hen dit kan overkomen. Er groeit een angstcultuur, waarin fouten verzwegen en verdoezeld worden: spookfouten.

Dit resulteert dan weer in minder veiligheid voor patiënten, want van spookfouten leert niemand.

Rinske van de Goor is huisarts